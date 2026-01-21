Netflix crece y planea adquirir Warner Bros en 2025

Netflix crece por encima de lo proyectado en 2025 y van por más en 2026 con Warner Bros. Con 325 millones de suscriptores, la empresa californiana contará con colaboraciones con Sony, Universal y Paramount; sigue compitiendo con la televisión lineal.

Los ingresos de Netflix cerraron en 45 mil millones de dólares en 2025, representando un aumento del 16 por ciento con respecto a 2024; la rentabilidad de la empresa subió 29.5 por ciento y el negocio de los anuncios en la plataforma creció 2.5 veces en el mismo periodo, con una ganancia total de mil 500 millones de dólares. Esperan superar estas cifras en 2026 con la megacompra de Warner Bros, y más apuestas digitales.

La adquisición de Warner Bros

Netflix adquirirá a Warner Bros. —incluyendo HBO y HBO Max— con el acuerdo de que la transacción será solo efectivo (27.75 por acción). Esto provocará que Netflix pausará la recompra de sus propias acciones para acumular capital, sin embargo, la combinación de las bibliotecas de ambos streamings le ofrecerá a los usuarios mayor flexibilidad de contenidos. El alcance de Netflix en 2025 cerró en 325 millones de suscriptores, aunque estiman que la audiencia real es de casi mil millones de personas. Además, la empresa californiana contará con nuevos acuerdos con Sony, Universal y Paramount.

Apuestas digitales y fandom

La variedad de series, películas y videojuegos —mencionó Netflix— aumentó gracias a producciones como la temporada final de Stranger Things, Cien años de soledad (T2) y las películas de Narnia de Greta Gerwig. "En 2026, innovaremos con funciones interactivas como votos en vivo y 'Moments', conectividad para usar el teléfono como control de juegos en la TV, y recomendaciones personalizadas en tiempo real que respondan al estado de ánimo del usuario", declaró Netflix a sus accionistas. La empresa estadounidense espera mayores ofertas en deportes con el Clásico Mundial de Béisbol, juegos de la MLB y eventos de la NFL, así como un nuevo videojuego de la FIFA exclusivo para la plataforma.

IA y competencia

Otro de los anuncios que hace Netflix para 2026 es que estará aplicando la Inteligencia Artificial para mejorar la localización de subtítulos y para que los anunciantes posicionen comerciales personalizados basados en los contenidos. A pesar del porvenir que Netflix planea para las relaciones con sus inversionistas, menciona que la competencia que tienen es 'contra todas las actividades de tiempo libre, incluyendo otros servicios de streaming, televisión lineal, redes sociales y videojuegos'. "Nuestra cuota de tiempo en TV sigue siendo inferior al 10 por ciento en los principales mercados. Por ejemplo, en EU alcanzamos un máximo histórico del 9 por ciento en diciembre, pero la televisión lineal todavía representa más del 40 por ciento del tiempo en pantalla", declaró Netflix.