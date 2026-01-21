Tom Morello se une a Lenny Kravitz en Vive Latino 2026

El Vive Latino 2026, una carta de amor para la música internacional.

Vive Latino 2026 reunirá a Lenny Kravitz, Fobia y Tom Morello en el Estadio GNP Seguros de CDMX.

El Vive Latino 2026 se perfila como una carta de amor a la música internacional.

En conferencia de prensa desde el Teatro Metropólitan, artistas como Lenny Kravitz, Paco Huidobro y Tom Morello expresaron su entusiasmo por formar parte de la vigésima sexta edición del festival, que reunirá leyendas y nuevas generaciones los próximos 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros de la CDMX. La diversidad de géneros y la presencia femenina marcarán un cartel que refleja la evolución de la industria musical en más de dos décadas.

El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino 2026 no solo busca ser un evento para todos a través de su alianza con Amazon Music, sino también consolidarse como una carta de amor a la música internacional.

Durante la conferencia de prensa rumbo a la edición 26 del festival, realizada en el Teatro Metropólitan, artistas y organizadores se mostraron entusiasmados por la diversidad musical que llegará los próximos 14 y 15 de marzo al Estadio GNP Seguros de la CDMX.

Uno de los momentos más destacados fue la intervención de Lenny Kravitz, quien subrayó la relevancia de México y su público en su trayectoria artística. "Es uno de mis lugares favoritos. El calor y la lealtad de su gente lo son todo. Recorrer sus calles y aprender de su cultura es increíble; por eso, tocar en el Vive Latino 2026 es un honor".

Por su parte, Paco Huidobro, compositor y guitarrista de Fobia, celebró el regreso de la banda al festival, destacando el vínculo con su público. Señaló que volver al Vive Latino representa dejar atrás diferencias y enojos que surgen tanto en la vida musical como personal, para reencontrarse con quienes los han acompañado durante años.

Desde un enlace remoto, Tom Morello también compartió su entusiasmo por sumarse al Vive Latino 2026 como solista, luego de haber dejado huella en México con Rage Against the Machine y Audioslave, marcando así una nueva etapa en su carrera.

La diversidad musical en Vive Latino 2026

El Vive Latino 2026 reunirá a figuras consagradas y nuevas generaciones, una combinación que ha definido al festival desde sus inicios. Los artistas coincidieron en que la experiencia de presentarse hoy es muy distinta a la de hace 26 años, reflejo de la evolución del evento y de la industria musical.

En este contexto, Mathilde Sobrino, vocalista del dúo Malcriada, se dijo emocionada por debutar en el festival junto a grandes referentes de la música. Además, destacó la presencia femenina en esta edición, compartiendo cartel con artistas como Cecilia Toussaint, quien se presentará con su nuevo proyecto Madreperla, y Denise Gutiérrez, de Hello Seahorse!.