Andrew Dawson compartió video ¿Fue Silenciado por descubrir a un supuesto gigante?

En el mundo existen cosas que van más allá del entendimiento humano, del mismo modo que hay usuarios en las redes sociales que sacan sus hipótesis sobre acontecimientos extraños que pueden ser ocultos por los gobiernos locales. Gracias a la tecnología, es posible grabar los sucesos extraños que ocurren en el día. Esto le sucedió a un hombre quien grabó algo totalmente misterioso.

Andrew descubrió un ser extraño

Andrew Dawson vivía en Canadá y era un usuaria activo de la red social Tik Tok, ahí subía contenido sobre su día a día y vida diaria en la cuenta Andy Kapt, pero fue hasta que hizo un viaje en abril de 2022 donde documentaba la travesía que hacía montado de su vehículo, se dirigía al lugar conocido como "El Pico de los Susurros", una montaña de 2470 metros ubicada en el Parque Nacional Jasper en Alberta, Canadá. Mientras conducía, vió algo extraño en la cúspide de la montaña y no dudó en grabarlo; en el metraje es visible una presunta figura humanoide. El vídeo no tardó en volverse viral, por lo que no tardó en subir nuevamente contenido sobre lo ocurrido, aclarando que seguirá investigando aquel extraño acontecimiento.

Fue acosado por supuestas a

Después de estar inactivo prácticamente todo el día, sube una nueva actualización con una confesión extraña. Afirmó que acababa de ser detenido por agentes de la C.I.A, y no le permitían pasar por aquellas zonas, porque supuestamente había un problema ambiental. Desde aquel suceso, las cosas comienzan a ponerse cada vez más raras. El siguiente metraje que grabó, podía observarse nuevamente la montaña, pero en esta aparecía lo que aparentemente parecía un avión de uso militar en los cielos, para posteriormente, grabar unos helicópteros volando por la zona montañosa, dirigiéndose al mismo lugar donde apareció el presunto gigante.

Cuando la luz ya se había ido, Andrew llega a la entrada del "Pico de los Susurros", para su sorpresa, ya lo estaban esperando. Un automóvil estaba parado y al ver al tik toker, se acerca hacia él y le dice que de vuelta hacia atrás y se vaya.

Para su siguiente actualización, la conducta de Andrew cambió, subió nuevamente un video donde observa como un carro se encuentra fuera del lugar donde se hospedaba, y él, al confrontarlo, este sale a toda velocidad misteriosamente. Después de aquel metraje, no subió nada hasta semanas después, donde afirma que todo lo que subió era falso y era meramente entretenimiento para sus fanáticos, aunque esto lo dice con un tono de voz inseguro y observando hacia lados específicos, como si lo estuvieran viendo. Desde entonces, su cuenta de tik tok no vió más contenido, ni personal ni del caso que investigaba. Se desactivaron los comentarios hasta el día de hoy.

Un triste final le deparó a Andrew

Fue hasta el 17 de mayo cuando subió nuevamente dos metrajes, en uno de ellos afirma que si no lo vuelven a ver, sus videos son prueba de lo ocurrido; mientras el segundo video es nuevamente en la montaña donde es visible un vehículo de uso militar. Estos fueron los últimos videos que se vieron en su cuenta.

Después de tres meses, los usuarios de redes sociales encontraron el paradero de Andrew, donde se confirmó su fallecimiento a los 34 años de edad. Con lo que coincide con los tiempos donde silenció sus redes sociales.

Al final, usted tiene la última opinión, ¿los videos fueron meramente entretenimiento o realmente hubo mano gubernamental en el caso?