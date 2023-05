'Arruinó todo', critican a mujer por 'perrear' en fiesta de su hija

Una madre de familia fue criticada en redes sociales por 'perrear' en fiesta de su hija y por la ropa que portó durante el festejo, el cual fue realizado en Zamora de Hidalgo.

En Twitter se virilizó un video en el que una familia celebró el cumpleaños de su pequeña en un salón de fiestas, sin embargo, al momento de presentar a la cumpleañera quien estaba acompaña de sus padres, su mamá hizo una entrada despampánate.

Mientras que el padre tenía cargada a la niña, la mujer comenzó a ´perrear´, robándose el show y la atención de todos los invitados, el hombre se observaba incomodo por la manera en la que bailó la señora.

Iván Vici, quien subió el video viral a Twitter, defendió a la madre de la pequeña, "¿Por qué tanto hate a la mujer que perrea?, ¿Por qué la mamá que organizó la fiesta temática no puede bailar? Es sólo una mujer, señora, que quiere divertirse y si está joven y se tuve que casar joven, pues que tiene de malo disfrute la fiesta?", señaló.

La mamá de la niña también recibió críticas por la ropa que portó, esto debido a que el vestido era de tela trasparente y al momento de bailar se trasparentaba su ropa interior y sus pechos completamente, pues no usó brasier.

"Pero si la mamá anda vestida peor que una prostituta, lo que es no conocer a Dios, que baja autoestima", "ese tipo de vestimenta no es apta para una fiesta infantil se ve hasta lo que no se debe de ver hay que tener un poco de respeto", comentaron usuarias de dicha red.

Iván desató un debate con su tweet, algunas usuarias estaban en desacuerdo con su postura, destacando que no era el momento ni el lugar para que la mujer bailara así.

"Me parece completamente fuera de lugar, ella puede gustarle la música y el baile que quiera pero en la fiesta infantil de su hija? Parecía promoción personal, decadencia total de principios dirían mis abuelos, y tendrían razón. Saludos", comentó una internauta.

"Qué poca vergüenza tiene esa señora y el marido qué","¡La niña avergonzada! Se cubre su carita", "neta para todo hay un lugar y tiempo. No la fiesta de su hija, que la niña si se veía incómoda. Pobre pequeña", fueron otros de los comentarios en contra del video.