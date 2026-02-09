Bad Bunny envía mensaje sobre América en el Super Bowl 2026

Bad Bunny recuerda que América es más que Estados Unidos en medio tiempo del Súper Bowl

El sábado 8 de febrero tuvo lugar el Super Bowl 2026 en el Levi´s Stadium de Santa Clara, con Bad Bunny al frente del show de medio tiempo.

Como era de esperarse, el puertorriqueño dividió las redes sociales en opiniones bastante polarizadas.

Pero lo que nadie puede negar es la fuerte carga política y simbólica que incluyó el cantante a lo largo de su presentación.

¿Cuál fue el mensaje de Bad Bunny en el Super Bowl 2026?

Bad Bunny se apoderó del medio tiempo del Super Bowl 2026 y, al igual que en la ceremonia de los Premios Grammy, aprovechó el espacio para enviar un mensaje a favor de los latinos.

Si bien Puerto Rico fue uno de los grandes protagonistas del espectáculo, Bad Bunny no se olvidó del resto del continente.

De sur a norte, Bad Bunny enlistó a todos los países que forman parte del continente Americano.

Banderas de cada país recorrieron el campo de juego que se transformó en una auténtica fiesta con cultura y diversidad.

Para enfatizar su mensaje, Bad Bunny citó la frase "God bless America", la cual es muy utilizada en el discurso patriótico estadounidense.

Esta frase se utiliza en un contexto bajo el cual se hace referencia a Estados Unidos como América.

Sin embargo, Bad Bunny impartió una clase rápida de geografía al recordar que América es todo un continente y no sólo un país.

"Juntos somos América", decía un balón que sostuvo el cantante en parte del show del medio tiempo.

¿Quiénes fueron los invitados latinos de Bad Bunny?

En definitiva los latinos se apoderaron del medio tiempo del Super Bowl 2026.

Es claro que Bad Bunny se encargó de hacer una fiesta, convirtiendo su ya famosa "casita" en el punto de encuentro de talento Latinoamericano.

Fue así que artistas del gremio musical y actoral se hicieron presentes a lo largo del espectáculo.

Ricky Martin fue uno de los invitados de Bad Bunny, interpretando el tema "Lo Que Le Pasó a Hawai´i", canción que habla sobre la colonización y el despojo cultural.

Entre los invitados latinos musicales también se encontraron figuras como Cardi B, Karol G y Young Miko, quienes fueron parte del ambiente festivo.

Parte de la celebración cultural de América fue Pedro Pascal, el actor chileno que se ha pronunciado abiertamente en contra de las políticas antiinmigrantes de Estados Unidos y las redadas de ICE.

¿Qué dijo Donald Trump sobre el show de medio tiempo de Bad Bunny?

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue de los primeros en pronunciarse en contra de Bad Bunny cuando fue anunciado para el Super Bowl 2026.

Su mensaje se intensificó cuando el puertorriqueño se dirigió a los fans del evento deportivo, diciendo que tendrían que aprender español para disfrutar del espectáculo.

Tras el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny, Donald Trump no tardó en pronunciarse al respecto.

A través de Truth Social el presidente aseguró que el espectáculo del puertorriqueño ha sido el peor en toda la historia.

Todo parece indicar que el mensaje de Bad Bunny caló fuerte en el mandatario, pues en su mensaje escribió que el show fue una "bofetada" para los Estados Unidos.