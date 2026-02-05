Edith Márquez pierde a su hermana Lilia tras batalla contra el cáncer

El mundo del espectáculo y los seguidores de la familia Márquez se despertaron con una noticia desgarradora. Lilia Márquez Landa, hermana mayor de la reconocida cantante Edith Márquez, falleció tras enfrentar una de las pruebas más duras que la vida puede imponer: una batalla persistente y dolorosa contra el cáncer. Fue su hijo, José Camar, quien a través de un emotivo mensaje en redes sociales confirmó la partida de su madre, destacando que se fue rodeada de amor y profundamente agradecida por las muestras de cariño que recibió hasta el último suspiro.

Este desenlace ocurre apenas unos días después de que la familia iniciara una campaña de recaudación en GoFundMe para costear los tratamientos médicos de Lily. El diagnóstico era sumamente complejo, pues la enfermedad no solo había regresado, sino que se había extendido de manera agresiva a zonas críticas. El mensaje de José no solo fue de despedida, sino de una profunda conexión espiritual, asegurando que su madre ahora se convierte en su mayor ángel de la guarda, dejando un vacío imposible de llenar en el corazón de quienes la conocieron.

A pesar de que los médicos ya habían canalizado a Lilia a la unidad de cuidados paliativos tras haber agotado las opciones curativas, la esperanza de la familia se mantuvo firme hasta el final. Buscaron alternativas y pidieron apoyo colectivo para que Lily pudiera seguir luchando por estar al lado de su hijo. Lamentablemente, la complejidad de la metástasis aceleró el proceso, dejando a la comunidad artística y a los fans de la ex-Timbiriche en un estado de profunda consternación ante la pérdida de una mujer que fue descrita siempre como un ejemplo de fortaleza.