VIDEO: Bad Bunny responde con humor a las críticas por su show en el Super Bowl

Bad Bunny, uno de los artistas más influyentes del momento, no dejó pasar la oportunidad de responder a las críticas que ha recibido tras anunciarse su participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, que se celebrará el próximo 8 de febrero en Santa Clara, California.

Durante su aparición en el reconocido programa estadounidense Saturday Night Live (SNL), el puertorriqueño hizo referencia a los comentarios negativos que surgieron tras su nombramiento, incluso aquellos provenientes de medios conservadores como Fox News o hasta de autoridades como la Seguridad Nacional de EE.UU.

Con tono irónico, Bad Bunny afirmó que su participación en el Super Bowl no solo es un triunfo personal, sino un logro colectivo que representa la influencia y el legado cultural de la comunidad latina en Estados Unidos.

"Más que un logro mío, es un logro de todos, demostrando que nuestra huella y nuestra aportación en este país nadie nunca la podrá sacar ni borrar", expresó en español.

Posteriormente, se dirigió al público en inglés con un mensaje directo:

"If you didn´t understand what I just said, you have four months to learn it" (Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprenderlo).

Además del mensaje contundente, Bad Bunny participó en un sketch en homenaje a El Chavo del 8, donde interpretó al personaje de Quico. Su caracterización fue bien recibida por el público, destacando la fidelidad con la que replicó la voz del personaje. El segmento fue un guiño nostálgico a la icónica serie creada por Roberto Gómez Bolaños y un claro tributo a la cultura televisiva mexicana.

A pesar de la controversia, el "Conejo Malo" dejó claro que está listo para llevar su estilo al escenario más grande del deporte estadounidense.