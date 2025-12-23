Bad Bunny y J Balvin celebran su reconciliación en México: tacos tras concierto

Bad Bunny y J Balvin celebran su reconciliación con tacos tras concierto en México.

La reconciliación de Bad Bunny y J Balvin no solo se dio en el escenario, pues los cantantes celebraron su reencuentro con tacos tras concierto en México.

Luego de que en redes sociales circula un video en el que fans aseguraron haber visto a los reguetoneros, Bad Bunny y J Balvin, en un restaurante de tacos de la CDMX.

En dicho video, se puede ver una supuesta camioneta fuertemente custodiada donde habían dejado juntos Bad Bunny y J Balvin la taquería en la que cenaron, luego de su reconciliación pública en el último concierto del Conejo Malo en el Estadio GNP Seguros. Fans de Bad Bunny y J Balvin celebran reconciliación en México y con tacos. La reconciliación de Bad Bunny y J Balvin ha sido más que un suceso entre los fans de los cantantes, tanto que este reencuentro sigue siendo celebrado.

Así como hasta los fans presumen que fuera en México "el momentazo" de la reconciliación entre Bad Bunny y J Balvin, así como ha sido un "honor" para muchos seguidores escuchar otra vez La Canción.

Asimismo, incluso unos fans calificaron irse a comer tacos como la mejor celebración de la reconciliación entre Bad Bunny y J Balvin.