Belinda y Cazzu se encuentran en GQ MONTY 2025: foto causa revuelo

Luego de tanta especulación, Belinda y Cazzu, de 31 años de edad, tuvieron su primer encuentro público que ya está siendo traducido en colaboración.

¿Qué ocurrió?

Los premios GQ MONTY 2025 tuvieron la premisa de juntar a Belinda y Cazzu en su evento en la Ciudad de México, donde hubo una foto que dejó el momento inmortalizado. Como parte de la ceremonia, tanto Belinda como Cazzu fueron premiadas por los GQ Monty 2025, por lo que ambas fueron las estrellas femeninas de la noche.

¿Cuál fue la reacción de los involucrados?

Fue así que Belinda y Cazzu posaron frente a las cámaras causando revuelo en sus fans porque ven que este encuentro es traducido en colaboración.