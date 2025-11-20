VIDEO: Nuevo tráiler de ‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha’ emociona a los fans

Lionsgate sorprendió a los seguidores de la franquicia al publicar un nuevo tráiler de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha, una película que retomará la historia del libro recién lanzado el 18 de marzo y centrado en la experiencia de Haymitch Abernathy durante sus propios Juegos del Hambre. Aunque todavía no hay información sobre el elenco, la trama seguirá fielmente lo narrado en la novela.

¿Qué revela el nuevo tráiler?

El adelanto, con más de dos minutos de duración, ofrece un vistazo cinemático a los elementos clave que marcarán esta nueva entrega, generando expectativa entre los fanáticos que han esperado conocer más del pasado del icónico mentor del Distrito 12.

¿Cuál es la fecha de estreno de la película?

El estudio confirmó que la película llegará a salas de cine el 20 de noviembre de 2026, por lo que la cuenta regresiva ya comenzó para quienes han seguido la saga desde su inicio.

Mientras tanto, el libro en el que se basa este nuevo capítulo ya puede encontrarse en librerías, invitando a los lectores a adentrarse nuevamente en el ritual donde 48 tributos compiten por convertirse en el único vencedor.