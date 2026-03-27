De la polémica al arresto: la caída del influencer Clavicular en Florida

El mundo del streaming vuelve a estar en el ojo del huracán. Esta vez, el protagonista es Braden Eric Peters, mejor conocido en internet como Clavicular, un polémico creador de contenido que ha construido su fama entre controversias... y ahora también problemas legales.

¿Qué ocurrió realmente?

La noche del 27 de marzo de 2026 no fue una más para el influencer. Mientras realizaba una de sus habituales transmisiones en vivo, todo se detuvo de forma abrupta. Minutos después, Clavicular simplemente desapareció de pantalla.

No era un fallo técnico: había sido detenido por la policía en Florida.

El arresto se realizó en cumplimiento de una orden emitida en el condado de Osceola, donde se le acusa de agresión menor, un delito que ahora pone en pausa —o al menos en duda— su carrera digital.

Las investigaciones apuntan a un incidente previo en el que el streamer habría estado involucrado en una pelea que terminó escalando a violencia física.

Autoridades señalan que Clavicular no solo habría estado presente, sino que incluso habría incitado la confrontación, lo que derivó en los cargos actuales.

Tras su detención, fue trasladado a un centro penitenciario en Fort Lauderdale, donde quedó registrado oficialmente como detenido.

Una carrera marcada por el escándalo

Este no es un caso aislado. Clavicular se ha convertido en una figura viral precisamente por sus actos extremos y controversiales.

En los últimos meses ha sido tendencia por situaciones como:

- Atropellar a un fan durante una transmisión en vivo

- Conductas polémicas en eventos públicos

- Contenido provocador dentro de la comunidad "looksmaxxing"

Su estilo, que mezcla provocación, riesgo y espectáculo, le ha ganado millones de seguidores... pero también fuertes críticas.

El lado oscuro del contenido viral

El caso de Clavicular reabre una conversación importante: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar algunos influencers por atención?

En una era donde todo puede volverse viral en segundos, la línea entre entretenimiento y peligro parece cada vez más difusa. Y cuando esa línea se cruza, las consecuencias dejan de ser digitales para volverse completamente reales.

¿Qué sigue para Clavicular?

Por ahora, el influencer enfrenta cargos que podrían complicar seriamente su futuro, tanto dentro como fuera de las plataformas.

Además, su historial reciente —incluyendo otras investigaciones y polémicas— sugiere que este podría ser solo un capítulo más en una historia que sigue escalando.