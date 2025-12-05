Omar García Harfuch ríe con broma de B´Rek en redes sociales

B´Rek ´El Milagro´ hizo una broma a Omar García Harfuch en 2023, ahora se vuelve a hacer viral.

B´Rek, ´El Milagro´, cantante y compositor mexicano, hizo una broma al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Y es que el cantante de origen mexicano y colombiano se acercó al secretario federal sin miedo para realizar una broma inocente que terminó entre risas.

Detalles de la broma entre B´Rek y Omar García Harfuch

B´Rek, ´El Milagro´, no titubeó para hacer una broma al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch cuando coincidió con él. El video de la broma se volvió viral nuevamente en redes sociales, a pesar de que este fue subido a sus redes sociales por primera vez el 5 de noviembre de 2023.

En el video se ve a B´Rek ´El Milagro´ acercarse a Omar García Harfuch mientras le pregunta si habla inglés a lo que el secretario respondió afirmativamente. Luego, el cantante cuestionó "you know where is the..?"; sin embargo, la última palabra no se entendía, pues se trataba de confundir a la ´víctima´ de su broma.

Tras repetir la pregunta un par de veces, Omar García Harfuch le dijo en español que no le entendía nada, a lo que, entre risas, el cantante B´Rek le respondió que él tampoco porque no habla inglés.

Reacciones a la broma de B´Rek en redes sociales

Posteriormente, señaló una cámara, hecho que provocó la risa de Omar García Harfuch, quien se despidió con una sonrisa del cantante sin que, aparentemente, ninguno se reconociera. Cabe señalar que el video original menciona que se trata de una broma titulada "hablando inglés con gente desconocida".