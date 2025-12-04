Netflix y Jafar Panahi destacan en premios Gotham 2025 en México

Hoy se estrena en las salas de cine de México la ganadora de la Palma de Oro, del Festival Internacional de Cine de Cannes 2025, "Un simple accidente", del cineasta iraní Jafar Panahi.

Aunque el último mes del año inició con la desafortunada nota de que el gobierno de donde es originario lo condenó a un año de prisión, simplemente por ejercer con total libertad su oficio artístico, el mismo lunes 1 de diciembre se alzó con tres de los más importantes premios Gotham a lo mejor en cine independiente del 2025, la primera ceremonia de la temporada de premiaciones que desemboca en los Oscar, lo cual la hace una de las más fuertes contendientes a la estatuilla dorada al ganar en las ternas al Mejor Director; Mejor Guión Original y Mejor Película Internacional.

Impacto de Jafar Panahi en el cine internacional

El triunfo de la norteamericana "Una batalla tras otra", de Paul Thomas Anderson, con el Gotham a la Mejor Película del 2025 anticipa una contienda fuerte en los Oscars con "Un simple accidente" teniendo como antecedente del año pasado de la ganadora de la Palma de Oro 2024 "Anora", de Sean Baker, obteniendo los premios Oscar más importantes, pero la plataforma de Netflix no se queda atrás al ganar nuestro compatriota Guillermo del Toro en conjunto con sus actores de "Frankenstein", Oscar Issac y Jacob Elordi, el Vanguard Tribute por ser un cineasta vanguardista que aprovechó el escenario para lanzarle una mentada de madre a la IA.

Sin embargo, como en años anteriores, Netflix tiene otras cartas bajo la mesa, ya que además de "Frankenstein" el mes de noviembre vio el estreno de otra doble nominada a premios Gotham como los de Mejor Película y Mejor Guión Adaptado: "Sueño de trenes", el más reciente filme del nominado al Oscar Clint Bentley ("Las vidas de Sing Sing") y que es un bello mosaico de la vida en el estado norteamericano de Idaho en las primeras décadas del siglo XX, visto a través de los ojos de un trabajador de las incipientes vías ferroviarias del vecino país del norte, interpretado por el buen actor y director de origen australiano Joel Edgerton.

Netflix y sus producciones en la carrera por el Oscar

Y ya que hablamos de Netflix y premios a lo mejor del cine del año que está por concluir, el mero día de la Revolución Mexicana, la plataforma estrenó la más reciente película del cineasta colombiano Rodrigo García ("Familia") que bajo el título de "Las locuras" retoma las historias entrecruzadas de sus primeras cintas independientes en Hollywood protagonizadas por primeras actrices norteamericanas pero en esta en particular dando oportunidad de brillo para que actrices de su elenco como Cassandra Ciangherotti o Ángeles Cruz, entre otras, sean contendientes al Ariel a las Mejores Actrices del 2025.