ARMY de BTS en México se deslinda de propuesta de Jorge Álvarez Máynez

El ARMY en México se deslinda de la propuesta de Álvarez Máynez sobre la venta de boletos de BTS.

A través de sus redes sociales, las ARMY de la fanbase BTS México se ha deslindado de la propuesta del dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, sobre la venta de boletos para los conciertos de la boyband surcoreana.

"Queremos dejar algo muy claro como fanbase: no apoyamos ni estamos vinculadas a ningún partido político ni a ningún político en específico".

Con ello, las ARMY de BTS en México dejaron en claro que no respaldan ninguna corriente política, ante el mensaje de Álvarez Máynez para el apoyo a los fans de la boyband surcoreana ante su propuesta en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para la venta de boletos en sus conciertos 2026.

"Respecto al documento que circula en redes donde un político solicita a Profeco vigilar la venta de boletos de la gira de BTS, nuestra postura es la siguiente: no respaldamos figuras políticas ni sus agendas, y consideramos que este tipo de acciones pueden responder a intereses personales como ganar visibilidad o seguidores".

Propuesta de Álvarez Máynez en la que solicitaba ante la Profeco de manera formal la publicación de manera anticipada y clara por parte de Ticketmaster y Ocesa de precios y cargos de los boletos para BTS.

Así como también se pidió revelar el mapa de asientos y distribución que se tendrá en los conciertos de BTS en México para el Estadio GNP Seguros, además de las condiciones completas de venta de boletos, en referencia a las entradas VIP.

Acciones de la autoridad

Tras dejar en claro que no son parte de la propuesta de Jorge Álvarez Máynez, ARMY de BTS en México sí exigen venta de boletos transparentes a Ticketmaster y Ocesa.

Pues pese a que no son parte de la propuesta de Álvarez Máynez, ARMY de BTS en México no se oponen a las exigencias de transparencia de quien venga la solicitud para las 3 fechas de conciertos de la boyband surcoreana que se tendrán en el Estadio GNP Seguros.

"Lo que sí apoyamos, y seguiremos apoyando, es la exigencia legítima de una venta de boletos transparente, justa y clara por parte de las empresas responsables, independientemente de quién lo solicite o lo mencione".

Asimismo, las ARMY de BTS en México refrendaron que su enfoque "es y seguirá siendo BTS y el bienestar del fandom."