Puff Daddy es reportado como desaparecido en prisión de Brooklyn

¿Dónde está Puff Daddy? Crece el rumor de que "desapareció" de prisión

Reportan a Puff Daddy, quien se encuentra en prisión, como desaparecido. Puff Daddy se vuelve tendencia en redes sociales, donde trascendió que se encuentra desaparecido.

De acuerdo con la cuenta de X, Hoops Crave, Sean Combs, también conocido como Puff Daddy, desapareció de prisión. Debido a que este rumor no se complementa con ninguna otra información, la intriga crece, pero también la burla.

Rumores aseguran que Puff Daddy desapareció en prisión

Gente da por hecho que Puff Daddy "usó lubricante para escabullirse de prisión", tal y como lo habría planeado desde hace mucho tiempo. Distintas preguntas y afirmaciones ha generado este supuesto: "¿Qué tan cierta es esta información?, ¿Grok qué pasó? El hermano se lubricó hacia afuera, Oremos por 50 Cent, Así que para eso servía todo ese petróleo", expresan. Hasta el momento, no hay información oficial que indique que Puff Daddy esté desaparecido.

¿Cuál es la situación penal de Puff Daddy?

En septiembre de 2024, Puff Daddy fue detenido e ingresado a una prisión de Brooklyn, donde actualmente se encuentra. 120 personas denunciaron a Puff Daddy por abuso sexual, 25 de ellos menores de edad; sin embargo, su juicio se centró únicamente en 4 casos. El productor musical fue imputado por cargos de:

- Conspiración de crimen organizado

- Tráfico sexual ejercido mediante la fuerza

- Fraude

- Trata de personas.

En abril de 2025 su situación se actualizó, se le sumó un delito por tráfico sexual y otro por transporte con fines de prostitución. El juicio inició en Manhattan el 5 de mayo y se extendió 8 semanas. En julio fue absuelto de dos delitos graves, pero no libró la cárcel. En octubre fue sentenciado a pasar 50 meses en prisión por dos cargos de transporte con fines de prostitución. Por su mala conducta han aumentado un mes a su sentencia; su salida está prevista para junio de 2028.