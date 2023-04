Bud light pierde 4 billones de dolares por usar a influencer trans

Dylan Mulvaney ha vuelto a la conversación pública luego de anunciar una colaboración con Bud Light y Nike. El domingo pasado, la famosa estrella de TikTok compartió un video en Instagram para promover un concurso de cerveza con la famosa marca Bud Light. Además, mostró una lata que la marca le envió para conmemorar su serie ´365 days of womanhood´, en la cual documenta su experiencia de transición.

"¡Feliz March Madness! ¡Acabo de descubrir que esto tiene que ver con los deportes y no sólo para decir que es un mes loco! ¡Para celebrar este deporte, @budlight te da la oportunidad de ganar $15,000! ¡Comparte un video con #EasyCarryContest para tener la oportunidad de ganar! ¡Buena suerte!", escribió Mulvaney en la descripción del post.

La publicación causó revuelo entre algunos usuarios que aseguraban que "Bud Light no entiende a su consumidor base", quienes prometieron protestar contra Anheuser-Busch, la compañía detrás de Bud Light, incluido el cantante Kid Rock y la estrella del country, Tritt. Además, la activista trans comenzó a recibir comentarios de odio.

Dylan Mulvaney y su colaboración con Nike

Por otro lado, muchas personas están pidiendo un boicot a Nike debido a la asociación de la marca con la activista transgénero Dylan Mulvaney. Entre las deportistas que han criticado esta campaña se encuentran la ex nadadora olímpica Sharron Davies y Caitlyn Jenner:

"Podemos ser inclusivos, pero no a expensas de la gran mayoría de la gente, y tener algo de decencia al mismo tiempo que somos inclusivos. Esto es un atropello", compartió Caitlyn.

¿Quién es Dylan Mulvaney?

Dylan Mulvaney, de 26 años, es una activista trans y estrella de TikTok, quien hizo la transición a mujer a principios de marzo de 2021. Dylan se graduó del Conservatorio Universitario de Música de la Universidad de Cincinnati y tuvo un papel en la gira "Book of Mormon" después de la universidad,

Ganó el premio al Mejor Cantante Infantil de Broadway en los Premios al Mejor Nuevo Talento de Hollywood en 2009. Apareció, antes de la transición, en el programa de juegos "The Price is Right" con Drew Carey en el año 2020. La influencer comenzó su serie ´365 days of womanhood´ en TikTok e Instagram en marzo de 2022.