Desafíos de Checo Pérez en el Gran Premio de Bahréin en Sepang

SEPANG, MALASIA. Sergio "Checo" Pérez y Cadillac afrontarán un fin de semana complicado en el Gran Premio de Bahréin, que se disputará en el circuito de Sepang, Malasia, luego de que el equipo decidiera reservar la evolución Ferrari ADUO 2 utilizada recientemente en Azerbaiyán.

La nueva especificación de la unidad de potencia permitió a Pérez mostrar una mejoría en Bakú, donde logró acercarse al grupo de Williams y Haas. Sin embargo, Cadillac decidió no utilizarla en Sepang para reservarla para una fecha posterior del campeonato.

El piloto mexicano reconoció que esta decisión representa un sacrificio de rendimiento para la carrera de este fin de semana, pero explicó que el objetivo es utilizar la evolución de Ferrari en un escenario donde pueda ofrecer mayores beneficios.

Desafíos en el circuito de Sepang

Además, Pérez señaló que las características de Sepang representan un reto para el Cadillac MAC-26, especialmente por la falta de carga aerodinámica y el exceso de resistencia al avance del monoplaza.

"Estamos demasiado lejos", reconoció el mexicano al referirse al ritmo actual del automóvil y a las condiciones del trazado.

La lluvia podría convertirse en un factor importante durante el fin de semana. Pérez consideró que un clima cambiante y la aparición de autos de seguridad podrían modificar el desarrollo de la carrera y abrir oportunidades para Cadillac.

Mientras tanto, el equipo mantiene bajo resguardo la evolución ADUO 2. Valtteri Bottas también espera contar con esta especificación, que podría utilizarse en Sepang o, en caso de no hacerlo, en la siguiente cita del campeonato, programada en Singapur del 9 al 11 de octubre.

Oportunidades en el Gran Premio

Con estas condiciones, Checo Pérez encarará el regreso de la Fórmula 1 a Sepang con el objetivo de aprovechar cualquier oportunidad que se presente durante la carrera.