Aaron Rodgers y Steelers buscan victoria en Cleveland: TNF

Pittsburgh y Cleveland llegan con marca de 2-1 al Thursday Night Football de la Semana 4, un choque divisional marcado por defensivas agresivas y una semana corta.

El Thursday Night Football de la Semana 4 de la NFL 2026 abre con una rivalidad histórica de la AFC Norte: Steelers de Pittsburgh visitan a Browns de Cleveland este jueves en el Huntington Bank Field, en un choque que encuentra a ambos con marca de 2-1 y que puede mover desde temprano la pelea divisional. Pittsburgh llega impulsado por su mejor actuación ofensiva de la campaña. Los Steelers vencieron 30-27 a Bengals el domingo y produjeron 411 yardas totales.

Aaron Rodgers completó 19 de 34 pases para 292 yardas, tres touchdowns y una intercepción, mientras Jaylen Warren se convirtió en el motor terrestre con 127 yardas por carrera y otras 49 por recepción. El reto será trasladar esa producción a una semana corta y a un escenario donde Pittsburgh cayó 13-6 en su visita más reciente, en diciembre de 2025.

Warren aparece como una de las claves del TNF: suma 216 yardas terrestres en tres partidos, con promedio de 5.7 por acarreo, ante una defensiva de Cleveland que permite 120.3 yardas terrestres por encuentro.

Rodgers, además, tendrá enfrente una secundaria encabezada por Denzel Ward y un frente defensivo que conserva capacidad para presionar pese a la salida de Myles Garrett. Para los Steelers será fundamental evitar pérdidas y mantener el equilibrio que finalmente encontraron ante Cincinnati. Cleveland también aterriza con dos victorias consecutivas. Los Browns derrotaron 21-18 a Panthers en la Semana 3 gracias a una serie ofensiva final comandada por Deshaun Watson, quien encontró a Harold Fannin Jr. con un pase de touchdown de 14 yardas a 1:48 del final.