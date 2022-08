Cajera guapa del Oxxo destapa la infidelidad de un cliente

Una joven llamada Alex Silva, en TikTok fue bautizada como la "cajera guapa del Oxxo" y en su cuenta, narró lo que hace en su día a día, también ha dejado ver sensuales fotos en su tiempo libre.

Ella reveló que descubrió la infidelidad de un cliente y que su esposa lo cachó; la joven explicó que cuando se realiza el escaneo de una tarjeta para un depósito, queda registrada la actividad cuando es de un Oxxo hacia otro establecimiento de la misma marca.

Incluso, puede verse a qué persona le han enviado dinero; cuando el hombre pidió hacer la transacción, le mencionó el nombre de una mujer llamada Mayra, lo que causó mucha sorpresa en la esposa.

"La señora bien enojada se la empieza a hacer de pancho al señor: ¿quién es esa vieja? y quién sabe qué", dijo la chica; el hombre intentó justificarse diciendo que era una amiga, pero su pareja no le creyó.

"No, es que tú no tienes amigas, nunca me la habías mencionado", mencionó la mujer mientras las demás personas de la fila observaron la pelea.

Al final, los 2 se fueron muy enojados y decidieron cancelar la transferencia, por la que habían ido a la tienda comercial.