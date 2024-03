¿CANCELADA? Danna Paola pide disculpas tras POLÉMICA por pedir nuevo nombre de usuario

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - En recientes días, la reconocida artista mexicana Danna Paola despertó la polémica en redes sociales tras pedirle a una mujer adulta su nombre de usuaria en X.com (antiguo Twitter).

La protagonista de diversos proyectos exitosos, tanto nacionales como internacionales, compartió a sus seguidores que quiere dejar atras su faceta de estrella infantil, acortando su nombre artístico a simplemente "Danna". Debido a esto, comenzó a actualizar los usernames de todas sus cuentas para enfatizar este nuevo rumbo.

Sin embargo, se encontró con un problema ya que desde 2006, @danna ya estaba ocupado.

Por lo tanto, la cantante comentó en su canal de difusión de WhatsApp que la dueña del nombre, una mujer estadounidense, ofreció vendérselo en $400 mil dólares, suma que la mexicana consideró exagerada.

"Tenemos que hacer un plan y me tienen que ayudar porque la señorano quiere y no le voy a pagar; yo digo que hagamos un complot o que nos lo regale. Es mi nombre, la señora pues su Twitter qué", indicó.

Fanáticos de la actríz comenzaron a enviar mensajes masivamente a la usuaria para que le regalar el nombre, indundando sus redes con mesajes que iban desde peticiones respetuosas hasta insultos y amenazas.

La dueña, de nombre Danna Marie, se pronunció al respecto:

"El equipo de Danna Paola me contactó y me ofrecieron 400 dólares por el nombre de usuario. Amablemente lo rechacé y seguí con mis cosas. Como no respondí, me contactaron nuevamente. Así que les dije que quería 400 mil dólares por él, un precio que sabía que nunca aceptarían porque nunca fue mi intención vender o ceder mi usuario, ellos se acercaron a mí.

Lo que no necesito es todo el hate que estoy recibiendo, ya que ellas les dijo: "que me convencieran para que lo regalara". Y no aprecio que gente que no conozco, dejen comentarios desagradables en mi página comercial. Ahora tengo que perder el tiempo eliminándolos. No pedí esto y no lo merezco, el nombre es mío y lo ha sido desde los inicios de Twitter. Paren de perder el tiempo.", declaró.

Al respecto, Danna Paola se comunicó a tráves de X con Danna Marie y lamentó mucho el ataque.

"@danna lamento mucho lo que está pasando con esta situación, y los ataques que han recibido de mis fans, nunca he incitado al odio, y nunca estaré a favor del odio, nunca imaginé que esto saldría de control. Lo último que quiero es causarte problemas, acabo de compartir con mis fans que la cantidad que pedías por un nombre de usuario me parecía ridícula, pero no te preocupes. ¡No lo necesito, todo bien! Creo que no es la forma de llegar a un acuerdo. Saludos y que tengas un buen día!", aseguró la cantante.

Finalmente, Danna Paola cambió su cuenta de X a "@DannajustDanna", traducido a "Danna solo Danna".