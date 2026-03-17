El "juicio del siglo" del Vaticano se tambalea: un giro inesperado sacude el caso Becciu

En los pasillos solemnes del Vaticano, donde durante siglos se han tomado decisiones históricas, acaba de ocurrir algo que pocos esperaban: el llamado "juicio del siglo" ha quedado en entredicho.

El protagonista es el cardenal italiano Angelo Becciu, una de las figuras más poderosas que ha tenido la Santa Sede en tiempos recientes... y también una de las más controvertidas.

Un caso que prometía ser ejemplar

Todo comenzó como un intento sin precedentes de limpiar las finanzas del Vaticano. En 2023, Becciu fue condenado a más de cinco años de prisión por delitos financieros tras un largo juicio que destapó operaciones opacas, inversiones fallidas y presunto uso indebido de fondos destinados incluso a obras de caridad.

El proceso fue bautizado como el "juicio del siglo", no solo por su magnitud, sino porque era la primera vez que un cardenal enfrentaba una condena de este tipo dentro del sistema judicial vaticano.

El giro: un juicio anulado

Sin embargo, lo que parecía una victoria para la transparencia ahora enfrenta un golpe inesperado. El Tribunal de Apelaciones del Vaticano ha declarado nulo el proceso, abriendo la puerta a una revisión completa del caso.

Este movimiento no es menor: pone en duda la validez de todo el juicio y podría significar que las condenas pierdan efecto, al menos temporalmente.

¿Qué salió mal?

El problema no está tanto en las acusaciones, sino en cómo se llevó el proceso. Durante la apelación, surgieron múltiples cuestionamientos legales:

- Uso de decretos papales que, según la defensa, no fueron correctamente publicados.

- Dudas sobre los poderes extraordinarios otorgados a los fiscales.

- Controversias sobre la validez de pruebas y procedimientos.

Estos elementos han generado un escenario complejo, en el que la legalidad del juicio mismo está bajo escrutinio.

Un caso lleno de tropiezos

La anulación no llega en un vacío. El proceso ya venía debilitado por varios reveses:

- La fiscalía sufrió derrotas importantes en apelación.

- Se rechazaron intentos de reforzar las acusaciones.

- Incluso se cuestionó la solidez jurídica de toda la investigación.

Algunos tribunales superiores ya habían considerado insuficientes ciertos argumentos de los fiscales, lo que anticipaba problemas mayores.

Más que un juicio: una crisis institucional

El caso Becciu ha trascendido lo judicial. Se ha convertido en un símbolo de las tensiones internas dentro del Vaticano:

- Reformas impulsadas para combatir la corrupción.

- Resistencia interna y conflictos de poder.

- Dudas sobre la transparencia del sistema judicial vaticano.

Incluso ha tenido repercusiones políticas dentro de la Iglesia, afectando decisiones clave como la participación de Becciu en procesos importantes como el cónclave papal.

¿Qué sigue?

Con el juicio declarado nulo, el futuro es incierto:

¿Se repetirá el proceso desde cero? ¿Se modificarán las acusaciones? ¿Quedará impune uno de los mayores escándalos financieros del Vaticano?

Lo único claro es que el llamado "juicio del siglo" está lejos de terminar. Más bien, acaba de entrar en su fase más incierta.