Carmiña Castro es secuestrada en Culiacán frente a su familia

Lo que parecía una tarde normal terminó en un episodio de terror que hoy mantiene en alerta a toda una ciudad. Carmiña Castro, una joven influencer y emprendedora repostera, fue privada de la libertad frente a las personas más importantes de su vida: su esposo y su hijo.

Un momento cotidiano que se volvió pesadilla

El domingo 29 de marzo, alrededor de las 6 de la tarde, Carmiña se encontraba en su negocio en Culiacán, Sinaloa. Era un día como cualquier otro: trabajo, familia y rutina. Pero todo cambió en cuestión de segundos.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de hombres armados irrumpió en el lugar y la interceptó sin darle oportunidad de escapar. Frente a su familia, fue obligada a subir a una camioneta gris que huyó rápidamente del sitio.

La escena no solo dejó a sus seres queridos en shock, sino que también encendió la preocupación de toda una comunidad.

El secuestro de Carmiña Castro

Tras el secuestro, la Fiscalía General del Estado activó el Protocolo Alba, utilizado en casos de mujeres desaparecidas, y emitió una ficha de búsqueda urgente.

Las autoridades han señalado que su integridad podría estar en riesgo, lo que ha intensificado los esfuerzos para localizarla lo antes posible.

Aunque oficialmente se maneja como desaparición, versiones de testigos coinciden en que se trató de una privación de la libertad perpetrada por sujetos armados.

¿Quién es Carmiña Castro?

Más allá del hecho violento, Carmiña es conocida en redes sociales por su emprendimiento de repostería "Rosa Dely", donde compartía su pasión por los postres y su vida cotidiana.

A sus 29 años, había construido una comunidad digital mostrando desde cupcakes hasta momentos familiares, combinando su faceta de empresaria con la de creadora de contenido.

Horas antes de su desaparición, incluso había publicado contenido en redes sociales, sin imaginar que ese sería el último rastro público antes del ataque.

Un caso que refleja una realidad preocupante

El secuestro de Carmiña Castro no solo ha causado indignación por la violencia del acto —ocurrido a plena luz del día y frente a su familia—, sino que también se suma a la creciente preocupación por la inseguridad en la región.

El hecho de que haya sido interceptada en su propio negocio evidencia la vulnerabilidad que enfrentan incluso quienes se encuentran en espacios cotidianos y aparentemente seguros.

La esperanza sigue viva

Mientras continúan las investigaciones, familiares, amigos y usuarios en redes sociales han difundido su imagen con la esperanza de obtener información que ayude a localizarla.

Cada hora cuenta.

Y en medio de la incertidumbre, una ciudad entera sigue pendiente de una sola pregunta: ¿dónde está Carmiña Castro?