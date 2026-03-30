Estudiante muere tras tiroteo en Hill Country College Preparatory

Un estudiante de 15 años disparó contra una maestra la mañana del 30 de marzo en la Hill Country College Preparatory, ubicada al norte de San Antonio, informaron autoridades locales. El menor murió en el lugar.

La docente, cuya identidad no fue revelada, fue trasladada a un hospital en San Antonio. Hasta el momento, no se ha dado a conocer su estado de salud.

La Oficina del Sheriff del Condado de Comal confirmó que el estudiante involucrado falleció en la escena. Su identidad tampoco fue difundida y las circunstancias de su muerte no se detallaron inicialmente.

Las autoridades señalan que no existe amenaza activa

Las autoridades señalaron que la situación fue contenida y que no existe una amenaza activa para estudiantes o personal dentro del plantel. Posteriormente, un portavoz del condado confirmó a Spectrum News que el estudiante murió a causa de una herida de bala autoinfligida.

En una publicación oficial, la Oficina del Sheriff indicó que el incidente estaba bajo control y agradeció la colaboración de la comunidad: "Comprendemos lo aterrador que ha sido esto para las familias y para toda nuestra comunidad. Gracias por su paciencia y por ayudarnos a compartir información precisa".

Realizan evacuación y cierre del campus donde alumno disparó contra maestra

Tras el incidente, estudiantes y personal fueron trasladados a la Bulverde Middle School para reunirse con sus padres. La escuela permaneció cerrada mientras las autoridades realizaban las investigaciones correspondientes.

Las autoridades escolares informaron que nadie podría regresar al campus para recoger pertenencias o vehículos estacionados hasta que la policía autorizara el acceso.

Estudiante y familiares dan testimonios sobre el tiroteo

Una estudiante de segundo año declaró al medio KSAT que se encontraba bajando las escaleras con una amiga cuando escucharon los disparos. Según su relato, un profesor les indicó que buscaran resguardo.

"Entren al salón, entren al salón!", recordó la estudiante sobre la advertencia del docente.

La alumna añadió: "Me siento muy agradecida, sobre todo porque sé que Dios estuvo conmigo en ese momento, me protegió y sé que está protegiendo a todos los que están en ese gimnasio ahora mismo". También explicó que pudo comunicarse con su familia: "Estoy muy agradecida de haber tenido mi teléfono. Si no lo hubiera tenido, habría sido mucho peor. Inmediatamente les envié un mensaje a mis padres, vi las noticias y enseguida entendí lo que estaba pasando.