Cerveza sin alcohol crece en México: tendencia de salud entre jóvenes

La cerveza sin alcohol gana terreno entre jóvenes y adultos en México por tendencia de salud

CIUDAD DE MÉXICO — El mercado de la cerveza sin alcohol en México está experimentando un crecimiento sin precedentes, impulsado principalmente por un cambio en los hábitos de consumo de los jóvenes y adultos que priorizan el bienestar y la salud. Según datos recientes del sector cervecero, esta categoría ha dejado de ser un producto de nicho para convertirse en una de las áreas de mayor expansión dentro de la industria de bebidas, reflejando una tendencia global hacia el consumo moderado o nulo de sustancias etílicas.

¿Cómo ha cambiado el consumo de cerveza en México?

Este auge de la cerveza sin alcohol en México se debe a una combinación de factores, entre los que destaca la mejora en los procesos de elaboración que permiten mantener el sabor, cuerpo y aroma de la cerveza tradicional, pero sin los efectos del alcohol. Los consumidores, especialmente los pertenecientes a las generaciones Millennial y Gen Z, buscan opciones que les permitan socializar en eventos y reuniones sin comprometer su rendimiento físico al día siguiente o sus metas de salud a largo plazo, consolidando el concepto de "consumidor consciente".

Las grandes empresas cerveceras que operan en el país han respondido a esta demanda diversificando su portafolio con versiones "0.0" de sus marcas más emblemáticas. Analistas de mercado señalan que la inversión en publicidad y distribución para estas variantes ha aumentado significativamente en el último año, logrando que la cerveza sin alcohol esté disponible no solo en supermercados, sino también en restaurantes, bares y gimnasios. Esta disponibilidad ha eliminado el estigma anteriormente asociado a las bebidas no alcohólicas en entornos sociales predominantemente masculinos o de fiesta.

Impacto de la cerveza sin alcohol en la industria cervecera

Además del factor salud, el crecimiento de este sector también se ve influenciado por normativas viales más estrictas y una mayor conciencia sobre la seguridad al volante. Muchos adultos optan por la cerveza sin alcohol como una alternativa responsable para evitar accidentes y sanciones, manteniendo la experiencia sensorial de consumir una bebida fermentada. Por su parte, el sector de las cervecerías artesanales en México también ha comenzado a explorar este terreno, lanzando ediciones limitadas que utilizan lúpulos de alta calidad para ofrecer perfiles de sabor complejos que compiten con las versiones convencionales.

Expertos en nutrición señalan que, si bien la cerveza sin alcohol contiene carbohidratos, su aporte calórico es considerablemente menor al de la cerveza tradicional, lo que la hace atractiva para quienes cuidan su peso. No obstante, recomiendan leer las etiquetas para verificar el contenido de azúcares añadidos. Con este panorama, se espera que para el cierre de 2026, la participación de mercado de las bebidas sin alcohol en México alcance niveles históricos, transformando de manera permanente la cultura cervecera del país.

Crecimiento de la cerveza sin alcohol y su relación con la salud

La industria prevé que la innovación tecnológica seguirá siendo el motor de este cambio, con nuevos métodos de desalcoholización que protegen aún más las propiedades orgánicas de la bebida. Mientras los jóvenes y adultos sigan redefiniendo su relación con el alcohol, México se perfila como uno de los mercados más dinámicos y receptivos para la evolución de la cerveza "cero", demostrando que el placer de una bebida fría no tiene por qué estar ligado a la embriaguez.