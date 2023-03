Chessman le pide disculpas a Adrián Marcelo pero no se arrepiente de golpearlo

Chessman, luchador profesional de la AAA viajo a Monterrey para poder disculparse con el conductor e influencer, Adrián Marcelo, esto después de que este le propino un fuerte golpe en el cuello.

El luchador acudió al programa RG La Deportiva, para poder pedir disculpas al presentador, pero este dejo en claro que solo lo hace por la empresa y no por su propia voluntad.

"Yo estoy aquí porque mi empresa AAA me dijo que viniera a dar una disculpa. A lo mejor mi actuar no fue el más adecuado... porque (Adrián Marcelo) no es luchador, dice ser influencer, pero yo no estoy muy de acuerdo en pedir una disculpa, lo hago porque mi empresa me dice y porque Dorian me dice: "vas a pedirle una disculpa a Multimedios por la relación que llevamos con AAA", compartió

En el programa, se le preguntó al luchador si este se arrepentía de haberlo golpeado, a lo que este dijo que no, asegurando que el conductor no se a arrepentido por las personas que a ofendido en su entrevistas.

"Por supuesto que no, ¿él se ha arrepentido de toda la gente a la que ha ofendido?", remarcó.

Fu en el The World is a Vampire en el Foro Sol de la Ciudad de México, cuando el presentador entrevistaba al luchador, en un momento, Chessman se enojo con Adrián Marcelo y termino por darle un fuerte golpe en su cuello.