Cinemex ofrece combos de Mario Galaxy para el estreno de la película

La cadena Cinemex anunció el lanzamiento de sus nuevos combos inspirados en el universo de Super Mario, justo a tiempo para el estreno de la nueva película de la franquicia. A partir del 1 de abril, los fans podrán adquirir estos paquetes especiales que combinan productos promocionales con alimentos clásicos del cine.

El anuncio se realizó a través de redes sociales, donde la marca reveló dos opciones principales que se suman a un combo previo en preventa. Esta estrategia ha incrementado el interés de los seguidores, quienes buscan asegurar estos artículos antes de que se agoten.

Detalles de los combos de Mario Galaxy en Cinemex

De acuerdo con la información oficial, los combos estarán disponibles en todos los complejos del país hasta agotar existencias. Los precios y contenidos son los siguientes:

El Combo Vaso Super Mario Galaxy tiene un costo de 260 pesos e incluye un vaso promocional, unas palomitas clásicas grandes y un chocolate. Se trata de la opción más accesible para quienes buscan un recuerdo temático sin gastar demasiado.

Por otro lado, el Combo Super Mario Galaxy tiene un precio de 760 pesos e incluye una cubeta promocional, palomitas grandes, un vaso con refresco y un chocolate. Este paquete está pensado para los coleccionistas y fans más entusiastas del personaje.

Ambas opciones destacan por integrar artículos exclusivos que no estarán disponibles por separado, lo que incrementa su valor entre quienes siguen de cerca los lanzamientos de productos oficiales.

Expectativa por el estreno de Super Mario Galaxy: La Película

El lanzamiento de estos combos coincide con el estreno de Super Mario Galaxy: La Película, que llegará a salas en México el mismo 1 de abril. La cinta contará nuevamente con las voces de Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como la Princesa Peach y Jack Black como Bowser, entre otros actores destacados.

Esta continuidad en el elenco refuerza el éxito de la primera entrega y mantiene el atractivo del universo animado que ha logrado conectar con nuevas generaciones y fans de larga data.

Artículos exclusivos en los combos de Mario Galaxy

Los combos de Mario Galaxy en Cinemex no solo ofrecen alimentos, sino también artículos coleccionables que aumentan su atractivo. Los fans están ansiosos por obtener estos productos únicos, lo que refleja el impacto de la franquicia en la cultura popular.