Cómo elegir formación y camino profesional en un mercado que cambia

Elegir qué estudiar y hacia dónde llevar una carrera ya no se parece tanto a lo que era hace algunos años. Para muchas personas jóvenes en México, la decisión ya no pasa solo por escoger un título "seguro", sino por entender qué habilidades seguirán teniendo valor, qué sectores están creciendo y qué tipo de formación ayuda a entrar al mercado con más claridad. Ese cambio tiene sentido en un país donde, al primer trimestre de 2025, había 30.4 millones de personas de 15 a 29 años, y 52.3% de ellas ya formaba parte de la población económicamente activa. Al mismo tiempo, México registró 100.2 millones de personas usuarias de internet en 2024, y entre quienes tienen de 18 a 24 años el uso llegó a 97.0%.

Ese contexto cambia la conversación sobre el futuro profesional. La vida digital ya no está separada del trabajo, del aprendizaje ni de la toma de decisiones cotidianas. Por eso, elegir una ruta formativa hoy implica mirar algo más que el nombre de una carrera: conviene pensar qué tan conectada está con el mercado real, con el desarrollo de habilidades transferibles y con la posibilidad de adaptarse a un entorno laboral que cambia con rapidez. El IMCO resume que en México 40% de las habilidades esenciales requeridas en los empleos cambiarán en los próximos cinco años, y que 95% de las empresas planea adoptar herramientas de inteligencia artificial, mientras 82% quiere acelerar la automatización de procesos y tareas.

Eso ayuda a entender por qué hoy pesa tanto la pregunta de "cómo aprender" y no solo "qué estudiar". Si el trabajo está cambiando más rápido, también crece el valor de los caminos que permiten actualizar habilidades, construir experiencia aplicable y seguir creciendo después del primer paso. En América Latina y el Caribe, 84% de los empleadores planea mejorar por cuenta propia las habilidades de su fuerza laboral para responder a la creciente demanda de talento digital y tecnológico, según el Foro Económico Mundial. Esa señal apunta a un mercado donde la formación continua ya no es un complemento, sino una parte central del desarrollo profesional.

También por eso las rutas de aprendizaje más flexibles han ganado visibilidad. Un informe de 2025 del Banco Interamericano de Desarrollo señala que las microcredenciales y los cursos cortos pueden ampliar el acceso a la educación postsecundaria, ofrecer alternativas más flexibles y costo-efectivas que los caminos tradicionales y facilitar una recapacitación rápida alrededor de habilidades específicas y relevantes. No se trata de que la formación universitaria pierda valor, sino de que hoy convive con otras maneras de adquirir competencias concretas y demostrar aprendizaje.

Visto así, elegir formación y carrera profesional se parece menos a "apostar por un título" y más a construir una trayectoria. Eso implica mirar tres cosas al mismo tiempo: interés personal, demanda del mercado y capacidad de adaptación. El propio IMCO destaca que, además de IA y big data, entre las habilidades más valoradas para el futuro están el pensamiento analítico, la resiliencia, la flexibilidad, la agilidad y el liderazgo social. En otras palabras, el mercado no está premiando solo conocimientos técnicos, sino la combinación entre herramientas, criterio y capacidad de aprender.

Por eso, para muchas personas jóvenes, la mejor decisión ya no es necesariamente la ruta más larga ni la más tradicional, sino la que ofrece una base útil para entrar al mercado y seguir evolucionando. En un entorno donde la población joven mexicana ya vive casi totalmente conectada, donde las empresas están acelerando la adopción tecnológica y donde crece la presión por desarrollar nuevas habilidades, tiene sentido mirar formaciones más cercanas al trabajo real y a la economía digital. Esa conclusión se apoya en la combinación entre juventud, conectividad y transformación del empleo que muestran INEGI, IMCO y el Foro Económico Mundial.

En ese escenario, plataformas enfocadas en habilidades aplicadas y carreras digitales, como TripleTen México, entran de forma natural en la conversación para quienes están explorando no solo qué estudiar, sino cómo construir un camino profesional más alineado con la dirección que está tomando el mercado.