El cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra en diciembre

Así será el paso del cometa 3I/ATLAS cerca de la Tierra este diciembre.

El 19 de diciembre será cuando científicos por fin podrán estudiar de cerca el cometa 3I/ATLAS.

El 19 de diciembre de 2025 será el momento clave para definir la naturaleza del cometa 3I/ATLAS, pues estará en su punto más cercano a la Tierra luego de haber transitado por el Sol.

Pues mientras más se conoce del cometa 3I/ATLAS, más dudas se han abierto al respecto, manteniendo la teoría de que podría ser un objeto no orgánico.

Aunque la campaña de observación del cometa 3I/ATLAS comienza a finales de noviembre de 2025, el día clave será el 19 de diciembre, que es cuando el astro estará más cerca de la Tierra.

En ese momento, los telescopios y demás instrumentos de la Tierra tendrán una mejor idea de lo que es el cometa 3I/ATLAS, luego de tantas dudas tras su descubrimiento en julio de este 2025.

Al respecto, Avi Loeb, astrofísico de Harvard, señala que está muy interesado en dichas observaciones, recordando que él sostiene que se trata de una nave espacial.

Se esperaba que el cometa 3I/ATLAS desapareciera, o por lo menos perdiera el 15% de su masa, dejando una nube de escombros tras de sí; misma que no ha sido detectada.

Lo que indicaría que el astro se mantuvo intacto a pesar de estar expuesto a la energía del Sol. Avi Loeb señala que esto explicaría el aumento de su brillo y aceleración intempestiva.

Básicamente afirmando que la "nave" se protegió del Sol al acelerar, pues si fuera un cuerpo orgánico, no tendría por qué ir en contra de los modelos de física espacial.