Incendio en Waldo's Hermosillo: Denuncia de falta de protocolo de emergencias

Empleada de Waldo's Hermosillo denuncia falta de protocolo de emergencias

La tienda Waldo's Hermosillo, Sonora, en la que se registró un incendio que dejó un saldo de 23 muertos, no tiene protocolo de emergencia, denunció la madre de una empleada afectada.

Waldo's Hermosillo no tenía salida de emergencia, denuncian

Además de las 23 personas que murieron en el incendio de la tienda Waldo's Hermosillo, autoridades reportaron que hay otras 12 lesionadas, entre ellas María Isabel, una empleada de la tienda.

"La tienda no tiene salidas de emergencias, o sea que ya pasó lo de la guardería, ahora esto, o sea qué más tiene que pasar para que Protección Civil se haga cargo de las tiendas, que no hay puertas de emergencia, qué más tiene que pasar para que hagan algo"

Nubia Bracamontes. Madre de María Isabel, empleada de Waldo's Hermosillo

Sin embargo, la madre de María Isabel declaró en entrevista con la periodista Michelle Rivera, que su hija sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo, pues quedó atrapada en el Waldo's Hermosillo. Sobre ello, Nubia Bracamontes, madre de la empleada, sostuvo que su hija quedó atrapada porque la tienda no tiene protocolos de emergencia, y ni siquiera cuenta con una salida de emergencia.

Ante dicha situación, la mamá de la trabajadora lamentó que aun cuando ocurrió la tragedia de la Guardería ABC, Protección Civil no ha hecho lo necesario para evitar hechos similares.