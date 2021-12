Comida sin fronteras; Venden "burritos" en Corea del Norte

SDP NOTICIAS.- ¿Cómo son los ´burritos´ en Corea del Norte? Medios locales del país compartieron imágenes de un platillo típico de las calles norcoreanas. Al parecer, el multiverso de los ´burritos´ es real, pues esta deliciosa comida se ha adaptado a la gastronomía de varios países. ¿Sabías que los ´burritos´ forman parte de la dieta norcoreana? ¿Te imaginas cómo son los ´burritos´ en Corea del Norte? Te contamos todos los detalles.

.

Los ´burritos´ en Corea del Norte

Medios locales de Corea del Norte compartieron imágenes inéditas del ´milssam´, una especie de ´burrito´ que abunda en los puestos de comida callejeros. De acuerdo con KCTV, medio norcoreano, el ´milssam´ se prepara con pan delgado a base de harina de trigo, carne y verduras. Además, el ´burrito´ de Corea del Norte es producido de manera industrial por la fabrica de alimentos Kumsong.

En las calles de Corea del Norte se pueden encontrar pequeños puestos de ´burritos´ y la gente acostumbra a comerlos de pie y con una bebida caliente. El ´burrito´ norcoreano ha sorprendido a todo el mundo y demuestra que es una comida versátil y sumamente popular en el planeta.

.

Historia y origen de los ´burritos´

Los ´burritos´ son un platillo popular de la gastronomía mexicana y estadounidense. Su presentación es similar a la de un taco, pero tiene diferencias notables. Por ejemplo, el ´burrito´ se elabora con tortilla de harina y dentro se pone una gran cantidad de guiso.

Por ello, el ´burrito´ debe envolverse de tal forma que no se salga el relleno. El origen de los ´burritos´ no se conoce puntualmente, pero hay una leyenda popular que podría explicar la historia al rededor de este platillo. Se dice que durante la Revolución Mexicana, un señor llamado Juan Méndez, habitante de Ciudad Juárez, vendía comida envuelta en tortillas para que no se enfriara.

Pero este señor transportaba los alimentos en un burro, por ello sus platillos comenzaron a conocerse como ´burritos´. Sin embargo, los ´burritos´ son más populares en Estados Unidos que en México debido al choque cultural fronterizo. Las familias mexicanas habrían llevado la receta de los ´burritos´ a Estados Unidos, convirtiéndose en el platillo emblemático del tex-mex-food.

La ciudad de Los Ángeles y Texas son quienes más consumen ´burritos´, preparados tradicionalmente con frijoles, carne, verdura y salsa.