WhatsApp limita chatbots de IA: la UE toma medidas contra Meta

La UE ha amenazado con tomar medidas contra la empresa de redes sociales Meta, argumentando que ha bloqueado el uso de su plataforma de mensajería WhatsApp por parte de chatbots rivales.

La Comisión Europea dijo que WhatsApp Business, que está diseñado para que las empresas interactúen con los clientes, parece infringir las normas antimonopolio de la Unión Europea.

Una actualización de la plataforma de mensajería en octubre pasado significa que el único asistente de inteligencia artificial disponible para usar en WhatsApp es Meta AI, el agente desarrollado por el grupo tecnológico estadounidense, que también posee Facebook e Instagram.

La Comisión Europea afirmó que Meta era el actor dominante en el mercado de mensajería de la UE y que estaba "abusando" de esta posición al "negar el acceso a WhatsApp a otras empresas".

Esta postura podría causar un daño grave e irreparable al mercado, añadió la comisión. Añadió que considera que WhatsApp es una puerta de entrada importante para que los chatbots de IA, como ChatGPT de OpenAI, lleguen a los consumidores.

La Comisión Europea toma medidas contra Meta

La advertencia se produce en medio de una creciente tensión entre las autoridades europeas y la administración de Donald Trump por la regulación de las empresas tecnológicas estadounidenses. Según informes, Bruselas se prepara para intensificar la aplicación de sus principales normas anticompetitivas, y la administración Trump ha calificado esto de "discriminatorio" contra las empresas estadounidenses.

"Es muy obvio que necesitamos defender, implementar y hacer cumplir nuestras reglas, para defender nuestro mercado, un mercado que funcione bien", dijo a Bloomberg la comisaria de competencia de la UE, Teresa Ribera.

En diciembre, Estados Unidos impuso sanciones al excomisario europeo Thierry Breton y a otros cuatro activistas europeos, acusándolos de censura y de suprimir las opiniones estadounidenses. Esta medida fue ampliamente considerada como una escalada en respuesta a la regulación europea de las plataformas tecnológicas estadounidenses.

Breton ha impugnado las sanciones y la comisión ha anunciado que le apoyará. Cuando se le preguntó sobre una posible respuesta de Estados Unidos a las medidas de la UE contra WhatsApp, Ribera dijo: "No sé cómo lo leerá cualquier gobierno, pero tengo la sensación de que esto no está relacionado con la política, sino con el buen funcionamiento de los mercados."