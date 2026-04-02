Astronautas de Artemis II despiertan en la nave Orion: un nuevo capítulo espacial

Misión Artemis II: Astronautas despiertan en la nave Orion para iniciar órbita terrestre

CENTRO ESPACIAL KENNEDY, FLORIDA — En un momento histórico para la exploración espacial, los cuatro astronautas de la misión Artemis II despertaron este jueves 2 de abril de 2026 a bordo de la nave Orion, marcando el inicio formal de sus operaciones en órbita terrestre. Tras un lanzamiento exitoso, la tripulación —integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— ha comenzado a ejecutar los protocolos críticos de sistemas antes de emprender el viaje que los llevará a rodear la Luna por primera vez en más de medio siglo.

El despertar de la tripulación dentro de la cápsula Orion ocurre mientras la nave se desplaza en una órbita terrestre alta, una fase diseñada para probar la viabilidad de los sistemas de soporte vital y las capacidades de maniobra manual en el espacio profundo. Durante las primeras horas de este jueves, los astronautas han reportado un estado de salud óptimo y han iniciado la revisión de los paneles de control, preparándose para la maniobra de inyección translunar que los impulsará fuera de la gravedad terrestre en este 2026.

[Imagen de la tripulación de Artemis II dentro de la cabina de la nave Orion]

De acuerdo con el cronograma de la NASA, esta etapa de la misión es vital para validar que la nave Orion puede mantener a seres humanos seguros durante periodos prolongados lejos de la Tierra. A diferencia de las misiones Apolo, Artemis II cuenta con tecnología de navegación de última generación y sistemas de comunicación láser que permiten el envío de datos e imágenes en alta definición casi en tiempo real. La tripulación pasará las próximas horas realizando ejercicios de proximidad con la etapa superior del cohete SLS (Space Launch System) para ensayar posibles escenarios de rescate o acoplamiento futuro.

[Imagen de la Tierra vista desde la ventana de la cápsula Orion en órbita alta]

Analistas del sector aeroespacial señalan que el éxito de esta fase inicial de Artemis II es el preludio necesario para el regreso del ser humano a la superficie lunar en la misión Artemis III. La presencia de Christina Koch, quien ostenta el récord de la estancia más larga de una mujer en el espacio, y del canadiense Jeremy Hansen, subraya el carácter internacional e inclusivo de esta nueva era espacial. En este 2026, la NASA y sus socios internacionales buscan demostrar que la Luna no es solo un destino, sino un punto de partida hacia Marte.

Por su parte, el control de misión en Houston ha confirmado que la telemetría de la nave Orion es nominal. Los ingenieros monitorean de cerca los niveles de radiación y el rendimiento de los escudos térmicos, elementos que serán puestos a prueba extrema cuando la nave alcance su punto más alejado de la Tierra y regrese a una velocidad sin precedentes. La expectación mundial es máxima, ya que las cámaras exteriores de la nave han comenzado a transmitir vistas espectaculares del planeta, recordando la fragilidad y belleza del "punto azul pálido".

Con los astronautas ya en plena actividad operativa, Artemis II se encamina a completar su primera órbita completa antes de recibir la orden de encendido de motores hacia el satélite natural. El "despertar" de este jueves simboliza el renacimiento de la ambición humana por conquistar las estrellas. Mientras la nave Orion continúa su ascenso, el mundo entero sigue cada movimiento de estos cuatro pioneros que, en este abril de 2026, están escribiendo el próximo gran capítulo de la historia de la humanidad.