'¿Cómo la vamos a tomar en serio?'; Jaime Maussan critica a Mafe Walker

Al hablar del fenómeno OVNI, el primero que nos viene a la mente es Jaime Maussan. Aunque siempre ha sido polémico, el conductor tiene sus fervientes seguidores y constantemente comparte videos e información relacionada a los extraterrestres.

Y a últimas fechas alguien que se ha hecho muy viral es Mafe Walker, la mujer que asegura que puede hablar lenguaje alienígena, lo que le ha generado muchas burlas.

Pero Jaime Maussan no le cree y recientemente lanzó duras críticas a la colombiana. Durante un evento con medios de comunicación por los avistamientos de supuestas naves espaciales en Tijuana, San Diego, Mérida y Colombia, dijo que no se le puede tomar en serio porque no ha presentado ninguna prueba de que realmente habla con los extraterrestres.

No tiene ningún fundamento, ¿cómo la vamos a tomar en serio? Soy periodista, soy más escéptico de lo que ustedes consideran, yo necesito pruebas, necesito evidencias y no tengo ninguna con esta persona. La respeto, es respetable lo que hace, pero hasta el momento no es serio, porque no lo puede demostrar".

Por otra parte, el periodista pidió no tener miedo a lo desconocido y mencionó que, de haberlo querido, los extraterrestres ya habrían hecho una muestra de poderío a los humanos desde hace tiempo.