Galilea Montijo enfrenta secuelas de cirugía estética: dolor y linchamiento mediático

La dura confesión de Galilea Montijo sobre el procedimiento estético que salió mal

Galilea Montijo revela complicaciones médicas y linchamiento mediático tras un procedimiento estético que salió mal.

Galilea Montijo confesó la dura experiencia que vivió tras someterse a un procedimiento estético que salió mal y le dejó graves secuelas en su salud.

En entrevista con la doctora Marimar Guerra para el podcast Bajo la Piel, la conductora reveló que la cirugía afectó un nervio de su rostro y le provocó quemaduras de segundo y tercer grado en el cuello, generando dolor crónico y pérdida de movilidad.

Además del impacto físico, Galilea Montijo denunció el "linchamiento mediático" que sufrió en redes sociales y la pérdida de oportunidades laborales.

Galilea Montijo confiesa el difícil momento que vivió tras un procedimiento estético

En una reciente y reveladora entrevista con su doctora de cabecera en rejuvenecimiento de la piel, Marimar Guerra, Galilea Montijo habló acerca de su terrible experiencia tras realizarse un procedimiento estético que lamentablemente salió mal.

La reconocida conductora de televisión reveló que fue en febrero de 2026 cuando inicialmente buscaba un retoque sutil en la mirada elevándose la ceja, similar al que se realizara la actriz Lindsay Lohan.