Luis Miguel sorprende con emotivo mensaje en comercial de Coca-Cola

Luis Miguel volvió a aparecer públicamente este 6 de agosto y lo hizo con un mensaje dedicado a México. El cantante protagoniza un nuevo video promocional de Coca-Cola, en el que habla sobre las raíces, la convivencia y el sentimiento de pertenencia que mantiene con el país.

La aparición rápidamente llamó la atención en redes sociales, tanto por el contenido del mensaje como por la imagen actual del intérprete. El material presenta escenas de calles, reuniones familiares y celebraciones, mientras la voz de Luis Miguel acompaña distintas postales de la vida cotidiana en México.

"México es y será por siempre mi lugar en el mundo", expresa el cantante durante el comercial, una frase que rápidamente fue retomada por sus seguidores. La producción utiliza como acompañamiento musical El Viajero, canción que forma parte del álbum México en la Piel, publicado originalmente en 2004.

El mensaje de Luis Miguel que encendió las redes

A lo largo del video, Luis Miguel recurre a distintas referencias para describir su relación con México. La idea central gira alrededor de la convivencia, las reuniones y esa manera particular de celebrar que, según el cantante, forma parte de la identidad nacional.

"Es que este país tiene algo que sabe diferente, como si tuviera una fórmula", dice en uno de los momentos de la producción. Más adelante agrega: "Puede ser por esa efervescencia que se destapa en todos lados. O esa forma de vivir en la que siempre cabe uno más".

El mensaje continúa con una referencia al optimismo y a la convivencia: "El vaso... siempre se ve medio lleno". Finalmente, el cantante cierra con una frase que resume el tono de la campaña: "Algo tiene México que lo hace el mejor país del mundo. Y si me preguntas a mí, yo creo que es estar siempre juntos. ¡Viva México, sí, señor!".