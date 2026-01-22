BTS en México: OCESA K-POP confirma precios de boletos

OCESA K-POP publicó los precios oficiales de los boletos para los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros, programados para mayo de 2026.

Luego de varios días de exigencias por parte de las fans de BTS, conocidas como ARMYS, la promotora OCESA K-POP dio a conocer de manera oficial los precios de los boletos para los conciertos que la agrupación surcoreana ofrecerá en la Ciudad de México como parte de su gira mundial. Las presentaciones están programadas para los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros.

La publicación de los precios se da después de que el pasado 19 de enero Ticketmaster difundiera el mapa oficial del recinto, lo que generó inconformidad entre seguidores del grupo debido a la cantidad de divisiones por zonas y a la falta de información clara sobre los costos de cada sección.

Precios oficiales de los boletos para los conciertos de BTS en México

Los precios publicados por OCESA K-POP para los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros son los siguientes:

- 1,767 pesos mexicanos

- 2,840 pesos mexicanos

- 4,476 pesos mexicanos

- 4,948 pesos mexicanos

- 8,010 pesos mexicanos

- 8,482 pesos mexicanos

- 8,953 pesos mexicanos

- 13,330 pesos mexicanos, con cargos incluidos

Además, se contempla un cargo adicional de 50 pesos por concepto de procesamiento de orden. En el caso de los boletos VIP, el precio máximo anunciado es de 17,782 pesos mexicanos.

Boletos de BTS en México: OCESA no informa sobre a qué sección corresponde el precio publicado

Aunque los costos ya fueron confirmados, no se especificó de forma oficial a qué sección corresponde cada precio, lo que ha generado nuevas dudas entre las personas interesadas en adquirir boletos. De manera general, se prevé que los boletos de menor costo correspondan a las zonas más alejadas del escenario, mientras que los precios más elevados estarían asociados a las áreas más cercanas, aunque esta relación no ha sido confirmada oficialmente por la promotora.

OCESA publica precios de los boletos para los conciertos de BTS y luego elimina publicación

De acuerdo con usuarios de redes sociales, OCESA K-POP tenía previsto revelar los precios a las 9:00 horas de este 22 de enero. Sin embargo, la información fue publicada de manera anticipada y retirada minutos después. Posteriormente, alrededor de las 9:40 horas, la promotora volvió a compartir los precios, los cuales se mantienen vigentes hasta el momento de redacción de esta nota.

Distribución actualizada de zonas en el Estadio GNP Seguros para los conciertos de BTS

Junto con la actualización del mapa del estadio, Ticketmaster detalló cómo quedó distribuido el recinto para los conciertos de BTS. El estadio se divide en distintas áreas identificadas por colores. La zona Platino A, marcada en un tono azul grisáceo, se localiza en los espacios más cercanos al escenario. Detrás de esta se encuentra la Platino B, identificada en color gris. Más hacia el fondo del recinto se ubica la zona Verde, que comprende las secciones numeradas del 11 al 24.

El mapa también contempla tres variantes de la zona Naranja. La Naranja A incluye secciones del 1 al 30 situadas en la parte posterior del escenario. La Naranja B mantiene la misma numeración, pero en gradas de mayor altura, mientras que la Naranja C corresponde a las secciones más elevadas del estadio. Adicionalmente, se incorporó una zona Morada, que ocupa las gradas colocadas en el área donde habitualmente se instala el escenario, así como los espacios designados para personas con discapacidad.

Con la publicación de los precios, las ARMYS se preparan para las próximas etapas del proceso de compra, que incluyen la preventa para miembros y la venta general. Hasta el momento, OCESA K-POP y Ticketmaster no han detallado la correspondencia exacta entre precios y secciones, por lo que se espera que esta información sea aclarada antes del inicio de la venta de boletos.

Los conciertos de BTS en México forman parte de una de las giras más esperadas por el público del K-pop, lo que ha generado una alta expectativa y una intensa actividad en redes sociales en torno a la organización y logística de los eventos.