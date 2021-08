¡Conoce a CUE! El robot basquetbolista

Los Juegos Olímpicos de Tokio continúan ofreciendo aspectos tecnológicos destacados. Durante la ceremonia de apertura, por ejemplo, más de 1.800 drones iluminaron el cielo. Y ahora un robot jugador de baloncesto ha cautivado a todos. con sus habilidades.

Aquí está el CUE, un robot creado por Toyota cuyo dominio del baloncesto se adquiere gracias a un sistema de inteligencia artificial. Esto le permite ejecutar tiros perfectos y hacer canastas desde cualquier lugar del campo.

El androide imponente, con una altura de 2,04 metros y una apariencia intimidante tomó el balón y lanzó un tiro desde la línea de tiros libres y otro desde el centro del campo. Sorprendentemente, estuvo 100% perfecto en ambos intentos.

No hay duda de que las pocas personas en el estadio (esta edición de los Juegos Olímpicos de Tokio no tiene audiencia debido a COVID) estaban asombradas por la destreza del robot de baloncesto de Toyota. Sin embargo, no fue su primer juego.

Durante dos años, Toyota ha estado trabajando en sus androides de baloncesto. Hace algún tiempo, una versión anterior del robot de baloncesto tenía 2020 tiros libres consecutivos. . Como era de esperar, rompió el récord mundial en su categoría.

El equipo de la compañía japonesa comenzó a trabajar en el robot de baloncesto en 2017. La primera versión requería que alguien lo pusiera en su lugar, pero ahora pueden moverse a cualquier parte de la cancha gracias a sus ruedas integradas.

Para realizar tiros perfectos, el robot de baloncesto tiene las siguientes características. sensores para medir la distancia, una cámara y un sistema de inteligencia artificial. . De esta manera, es capaz de realizar los cálculos necesarios y ajustar sus brazos para enviar el balón al aire.

Los creadores de este proyecto se inspiraron en Sakuragi Hanamichi, el protagonista del manga Slam Dunk, quien no tenía experiencia deportiva previa, pero que, tras practicar miles de golpes, logra perfeccionar su técnica y se convierte en una estrella.