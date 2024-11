Conoce a la hija trans de Elon Musk que dejará EUA por el triunfo de Trump

Nueva York, 8 de noviembre de 2024 — Tras la reciente victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales, Vivian Jenna Wilson, la hija transexual del multimillonario Elon Musk, anunció en redes sociales su intención de exiliarse de Estados Unidos. Wilson, de 20 años, reveló su decisión en una publicación de Threads, la plataforma de Meta, afirmando que el país ya no le ofrece un futuro.

"Lo he pensado mucho tiempo, pero ayer se confirmó. Ya no veo mi futuro en Estados Unidos", escribió Wilson. Aunque reconoció que la administración de Trump solo podría extenderse por cuatro años, considera que el apoyo al exmandatario representa una tendencia de largo plazo entre los votantes. "Trump podría ser pasajero, pero la gente que conscientemente votó por él no va a desaparecer de repente", agregó.

Distanciamiento con su padre

Wilson, quien en 2022 legalizó su cambio de nombre y apellido para distanciarse públicamente de su padre, tomó el apellido de su madre, Justine Wilson, exesposa de Elon Musk y madre de cinco de sus siete hijos. En una declaración en el momento del cambio, Vivian expresó su rechazo a cualquier vínculo con Musk, afirmando que "ya no deseo estar relacionada con mi padre biológico de ninguna manera o forma".

La relación entre Wilson y su padre se ha deteriorado en medio de una serie de declaraciones y posturas de Musk sobre temas como la identidad de género y los derechos de las personas transexuales. Musk, quien en los últimos años se ha alineado políticamente con la derecha estadounidense y ha expresado apoyo al llamado "trumpismo", ha sido crítico de temas como el uso de pronombres neutros, un punto de constante debate en la agenda cultural estadounidense.

El apoyo de Musk al "trumpismo" y su cercanía con Trump

Musk ha dejado ver en numerosas ocasiones su apoyo a la ideología trumpista, con la que se ha identificado especialmente en temas relacionados con la cultura y la política. En el círculo de asesores cercanos al expresidente, Musk es una figura recurrente y, en varias ocasiones, Trump ha dejado entrever que podría invitar al empresario a colaborar en su futuro gabinete, ocupando un puesto en un organismo enfocado en la eficiencia gubernamental.

Durante su primera presidencia y en la reciente campaña, Trump y su equipo han empleado retóricas y políticas que abiertamente confrontan la ideología progresista, o "woke", a la que consideran una amenaza a los valores tradicionales de la sociedad estadounidense. La transexualidad y los derechos de las personas trans han sido un tema central en los discursos de campaña y mítines republicanos, y la "guerra" cultural contra la "ideología woke" fue uno de los ejes de la campaña de Trump. La derecha estadounidense ha criticado abiertamente temas como los baños unisex, la participación de atletas transexuales en competencias femeninas y el uso de pronombres neutros, argumentando que estas prácticas constituyen una amenaza para la sociedad tradicional.

Una elección que agudiza las tensiones sociales

La decisión de Wilson de abandonar el país refleja el creciente descontento entre ciertos sectores de la sociedad estadounidense que temen una intensificación de la hostilidad hacia las minorías en el nuevo gobierno. Desde activistas por los derechos LGBTQ+ hasta defensores de la diversidad cultural, muchos han expresado su preocupación por el clima de intolerancia que, según advierten, se ha exacerbado con el retorno de Trump a la Casa Blanca.

A medida que se aproxima la toma de posesión de Trump en enero de 2025, algunos analistas anticipan que temas como la identidad de género y la inmigración continuarán siendo puntos de confrontación en la política estadounidense, con efectos que impactarán no solo a nivel interno, sino también en la imagen internacional del país.