Consecuencias del registro de línea celular en México son drásticas

Imagina despertar el 1 de julio y descubrir que tu celular ya no sirve: no hay llamadas, no hay mensajes, no hay internet. No es una falla... es una advertencia que ya se volvió realidad para millones de mexicanos.

El reloj ya está corriendo.

La fecha límite para registrar tu línea celular es el 30 de junio de 2026.

En México, todos los usuarios de telefonía móvil tienen hasta el 30 de junio de 2026 para registrar su línea en el padrón oficial. Quien no lo haga, simplemente perderá el servicio.

Y no se trata de un aviso más: las autoridades han dejado claro que no habrá prórroga, aunque el avance actual es bajo.

Las autoridades advierten que no habrá prórrogas para el registro de líneas celulares.

¿Qué pasa si no haces el registro?

Las consecuencias son directas y bastante drásticas:

Tu línea será suspendida

No podrás llamar, enviar mensajes ni usar internet.

Solo tendrás acceso a llamadas de emergencia.

Tu número quedará prácticamente inutilizable hasta que completes el trámite.

En pocas palabras: tu celular seguirá encendiendo... pero no servirá para comunicarte.

El registro busca combatir delitos como la extorsión a través de telefonía móvil.

Un problema gigante: millones aún no cumplen.

A pesar de la urgencia, el registro avanza lentamente.

Apenas una pequeña parte de las líneas ha sido registrada.

México tiene más de 140 millones de líneas activas.

Se necesitaría registrar millones de números en poco tiempo para cumplir la meta.

Esto significa que millones de personas están en riesgo de quedarse sin servicio si no actúan pronto.

¿Por qué el gobierno está haciendo esto?

La razón principal es combatir delitos como la extorsión.

Antes, era posible comprar chips sin identificación, lo que facilitaba el uso anónimo de líneas para actividades ilícitas. Ahora, la meta es que cada número esté vinculado a una persona identificable.

¿Qué necesitas para registrarte?

El trámite es gratuito y relativamente sencillo. Solo necesitas:

Tu número celular.

CURP.

Identificación oficial (INE o pasaporte).

Puedes hacerlo en línea o en centros de atención de tu compañía.

Más que un trámite, una decisión urgente.

Aunque la medida busca mejorar la seguridad, también ha generado debate sobre privacidad y protección de datos. Sin embargo, más allá de la polémica, la realidad es clara:

Si no registras tu línea antes del 30 de junio, te quedarás incomunicado.

El mensaje final

No es exageración ni rumor: es una fecha marcada en la ley.

El celular se ha vuelto esencial para trabajar, estudiar y mantener contacto con la familia. Perderlo no significa quedarte sin aparato... significa quedarte sin conexión.

La pregunta ya no es si debes registrarte, sino cuándo lo harás.