Ruby Rose denuncia a Katy Perry por agresión sexual en Melbourne

El mundo del espectáculo vuelve a colocarse en el centro de la polémica. Esta vez, los nombres de Ruby Rose y Katy Perry protagonizan una historia que ha encendido redes sociales, titulares y ahora incluso a las autoridades.

Lo que comenzó como un comentario en redes terminó convirtiéndose en un caso que podría escalar a nivel legal.

Una acusación que salió a la luz décadas después

Todo empezó cuando Ruby Rose publicó en Threads una declaración directa y contundente: acusó a Katy Perry de haberla agredido sexualmente en un club nocturno de Melbourne hace aproximadamente 20 años.

Según su relato, el incidente ocurrió cuando ambas coincidieron en el lugar y, durante la noche, la cantante habría tenido un comportamiento sexual sin consentimiento. La actriz aseguró que durante años guardó silencio, incluso transformando lo sucedido en una "anécdota graciosa" para poder lidiar con el trauma.

Rose explicó que hablar ahora no fue fácil:

- Señaló que necesitó décadas para procesarlo

- Afirmó que el impacto emocional fue profundo

- Y reveló que decidió hacerlo público como parte de su proceso personal

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Del escándalo en redes a un proceso legal

Lo que parecía quedarse en una polémica digital dio un giro importante: Ruby Rose confirmó que ya presentó reportes ante la policía.

Este paso marca una nueva etapa en el caso, ya que las autoridades australianas han comenzado a revisar los hechos. De hecho, unidades especializadas en delitos sexuales están analizando la denuncia.

Además, la actriz señaló que dejará de hablar públicamente del tema mientras avance el proceso, siguiendo las recomendaciones oficiales.

La respuesta de Katy Perry

Por su parte, el equipo de Katy Perry reaccionó rápidamente y negó las acusaciones de forma tajante.

En un comunicado, calificaron las declaraciones como:

- "categóricamente falsas"

- "mentiras peligrosas"

Hasta ahora, la cantante no ha dado una versión detallada de los hechos, pero su entorno insiste en que no existe fundamento en las acusaciones.

Un caso rodeado de controversia

El conflicto ha generado debate por varios motivos:

- El tiempo transcurrido: los hechos habrían ocurrido hace dos décadas

- La exposición pública: todo comenzó en redes sociales

- El impacto mediático: ambas figuras tienen gran relevancia internacional

También ha salido a relucir que no es la primera vez que surgen acusaciones públicas en torno a la cantante, lo que ha intensificado la conversación mediática.

Más allá del escándalo: lo que sigue

Por ahora, el caso está en una etapa inicial. Las autoridades continúan investigando y no hay una resolución oficial.

Mientras tanto:

- Ruby Rose busca avanzar en su proceso personal de recuperación

- Katy Perry mantiene su postura de negación

- Y el público sigue dividido entre creer, cuestionar o esperar pruebas

Una historia que aún no termina

Este caso refleja cómo, en la era digital, una declaración puede escalar rápidamente a niveles legales y mediáticos.

Lo que comenzó como un comentario en redes ahora es una investigación en curso que podría tener consecuencias importantes para ambas figuras... y para la conversación global sobre denuncias, justicia y verdad.