Un hombre corre a su novia de la casa porque ella trató de deshacerse de su gato, dejando más que claro que las prioridades existen para él.

La historia de "novia vs. gato" se hizo viral en Reddit, donde internautas le dieron la razón al hombre por preferir a su mascota.

Y es que, según argumentó el autor de la anécdota, el gato lleva con él 3 años; mientras que la novia, "apenas dos".

La novia trató de deshacerse del gato, pero fue descubierta

Una mujer que trató de deshacerse del gato de su novio, fue descubierta en pleno acto; mereciendo así que la corrieran de la casa.

El usuario ´Astonished_Hound´, contó su anécdota a través de Reddit, pues necesitaba saber si estaba siendo demasiado duro con su novia.

En la red social, donde la historia se hizo viral, recibió felicitaciones por dejar claro cuál es su prioridad: el gato.

El hombre reveló que tenía "apenas dos años" de relación con su novia. Por su parte, el gato ´Raven´ había llegado a él desde hace tres.

La pareja había decidido empezar una nueva etapa juntos, en donde la novia se mudaría a la casa de él.

Además, según se presume, la novia no tenía otro lugar para vivir.

Así, hace un par de semanas, la novia llegó a la casa del hombre con maleta y mochila en mano.

De acuerdo con la historia de ´Astonished_Hound´, la novia mostró su inconformidad con el gato desde el primer momento.

"Estaba claro que no le gustaba el gato, pero decidí no darle mayor importancia."

ASTONISHED_HOUND EN REDDIT Un día como cualquier otro, el hombre regresó a su casa después del trabajo. Al llegar, se percató de que el gato no estaba ahí.

Luego de un interrogatorio a su novia, él se convenció de la inocencia de la mujer; no obstante, sabía que había algo sospechoso en la desaparición del gato.

"Llegué a casa y él simplemente se había ido. No es un gato de calle y nunca sale", detalló el novio.

Al cabo de unas cuantas horas, un amigo de ´Astonished_Hound´ tocó la puerta de la casa para devolver al gato ´Raven´.

El hombre corrió a su novia porque él prefiere al gato

La mujer trató de deshacerse del gato que tenía su novio como mascota, pero su misión no tuvo el ´final feliz´ que esperaba.

Después de que el gato "apareció", los novios tuvieron una acalorada pelea sobre quién era el culpable de los hechos.

Tras mucha insistencia, la novia terminó por aceptar que ella había intentado deshacerse del gato porque "no le gustaba tanto".

El hombre, en respuesta a esto, no hizo más que defender "el tiempo de antigüedad" de su gato. A la novia, en contraste, la corrió de la casa.

"Estaba furioso, le dije que no tenía derecho a echarlo y le dije que, como pensaba que tenía el poder de echar a mi gato, la quería fuera de mi casa."

ASTONISHED_HOUND EN REDDIT Según reveló el hombre, la novia lloró mucho y suplicó poder quedarse, pues no tenía otro lugar a donde ir. Aún resentido por el mal acto de la novia hacia su gato, ´Astonished_Hound´ se negó a recibirla.

"Le respondí que no me importaba, porque mi gato podría haber muerto por su culpa y eso no lo perdono."

Entre comentarios, usuarios de Reddit apoyaron las prioridades del hombre, quien "le dio al gato el lugar que merecía" como primero en la lista.

"El gato fue el primero en llegar"; "Es derecho de antigüedad, amigo"; "No puedes estar con alguien que no quiere a tu mascota", dijeron.

Sin embargo, otros más consideraron que la postura del hombre fue muy drástica con su novia, pues "un gato no es tan importante como una persona".