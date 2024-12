Critican a Martha Debayle por su árbol de Navidad

" Martha Debayle " :

Porque no podia cerrar el año sin ser la mas MAMADORA y CASTROSA de internet



Bien humilde presumio su arbol carisimo de paris que consta de 40 mil hilos de la parisina



No se quien me cae mas mal ella o maryfer centeno



Tu que opinas ? #Navidad... pic.twitter.com/dHTxJruEPa