Cuánto realmente cobraría Shrek por dar clases los jueves? Un análisis viral que mezcla historia, economía y cultura pop

En plena era de contenidos virales, una pregunta tan absurda como irresistible se tomó las redes: ¿cuánto le cobraría al mundo Shrek por dar clases los jueves? Y no fue cualquier respuesta: un video con tono casi académico se volvió tendencia por el método que usó para responderla.

La creadora del clip no se quedó con una respuesta vagamente humorística; llevó la interrogante hasta la Edad Media para encontrar una analogía económica real que pudiera conectar con nuestros tiempos.

El método (sí, hay método)

La joven parte de esta premisa:

Imagina a Shrek como entrenador de lucha libre profesional, impartiendo clases todos los jueves.

Para ponerle números, viaja mentalmente al año 1600 en Inglaterra, cuando el dinero se medía en libras, chelines y peniques.

Allí:

1 libra = 20 chelines

1 chelín = 12 peniques

Y se estima que 3 chelines podían cubrir la canasta básica mensual en ese entonces.

Convertido a valores actuales, dice el análisis, un chelín antiguo valdría ~76 libras de hoy.

Luego, comparó con clases reales de lucha libre en el Reino Unido, que cuestan entre 15 y 30 libras hoy. Si Shrek cobra el mínimo (15 libras), eso sería equivalente a unos 2 peniques medievales.

¿Y eso qué significa?

Según la lógica usada:

En 1600, un trabajador agrícola ganaba 6 peniques por día, así que Shrek estaría cobrando solo un tercio de ese salario diario. Pero si Shrek tuviera dos grupos de 12 alumnos, podría reunir lo suficiente en un solo jueves para cubrir la comida de todo un mes. La conclusión del clip, entre matemáticas medievales y humor millennial: Shrek sería un instructor barato... pero eficiente.

¿Por qué se hizo tendencia?

Porque esta respuesta mezcla tres cosas que internet ama:

Cultura pop (Shrek, obviamente).

Humor absurdo con rigor (aparente).

Una explicación que hace parecer lógico algo totalmente ilógico. En los comentarios del video muchos lo celebraron:

"El tipo de preguntas que me hace mi insomnio a las 3 a.m."

"Gracias por existir."

"No manches, gran dato."

Pero, ¿qué hay de Shrek en realidad?

Aunque este análisis es puro humor, el universo alrededor de Shrek sigue generando noticias reales. Por ejemplo:

El actor Eugenio Derbez confirmó recientemente que retomará la voz de Burro en Shrek 5 —aunque con algunas condiciones sobre la adaptación del guion. También hay debate sobre si el actor de voz de Shrek en español (Alfonso Obregón) participará o qué salarios y créditos recibiría en la nueva película en comparación con sus colegas.