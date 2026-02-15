Jóvenes exploran su identidad como Therians: un fenómeno en auge

En los últimos años, términos como "Therian" o "Theriantropía" han inundado plataformas como TikTok e Instagram, generando curiosidad y, en ocasiones, desconcierto. Lejos de ser una moda pasajera sin fondo, este fenómeno representa una forma compleja de identidad y expresión personal para miles de jóvenes en todo el mundo.

¿Qué es ser un Therian?

El término Therian (del griego therion, que significa "animal salvaje") se refiere a personas que se identifican, de manera integral o parcial, como un animal no humano. A diferencia de los furries (quienes disfrutan del arte o el disfraz de animales antropomórficos como un hobby), los Therians describen su conexión como algo interno e involuntario.

Theriotipo: Es el animal específico con el que la persona se identifica (por ejemplo, un lobo, un gato o un ave).

Cambios (Shifts): Algunos jóvenes reportan experiencias donde sus sentidos o estados mentales se alinean temporalmente con su animal, aunque mantienen plena conciencia de su realidad humana.

Cuadrobics: Es una actividad física común en esta comunidad que consiste en caminar, correr o saltar en cuatro patas, imitando los movimientos animales por ejercicio o conexión.

Posibles razones del auge en los jóvenes

Psicólogos y sociólogos han comenzado a observar este fenómeno no como una patología, sino como una respuesta multifactorial a los tiempos modernos. Estas son algunas de las razones identificadas:

1. Búsqueda de Identidad y Pertenencia: La adolescencia es, por naturaleza, una etapa de exploración. Formar parte de la comunidad Therian ofrece un sentido de pertenencia y un lenguaje compartido para describir sentimientos de "no encajar" en las estructuras sociales convencionales.

2. Mecanismo de Afrontamiento (Coping): Para muchos jóvenes, identificarse con la naturaleza y los animales es una forma de escapismo saludable frente al estrés académico, la ansiedad social o la crisis climática. Los animales representan instinto, libertad y una vida libre de las presiones del ego humano.

3. Neurodivergencia: Se ha observado una correlación significativa entre la Theriantropía y jóvenes con autismo o TDAH. Para algunas personas neurodivergentes, las normas sociales humanas resultan confusas o agotadoras, mientras que el comportamiento animal les parece más lógico, honesto y sensorialmente cómodo.

4. Influencia de la Era Digital: El algoritmo de las redes sociales permite que comunidades nicho se encuentren rápidamente. Esto ha normalizado la exploración de identidades alternativas, brindando un espacio seguro donde los jóvenes pueden expresarse sin ser juzgados por sus pares inmediatos en la vida física.

Un enfoque de respeto y objetividad

Es importante distinguir entre la identidad personal y los trastornos disociativos. La mayoría de los Therians son plenamente conscientes de su biología humana; su identificación es de carácter espiritual o psicológico.

La respuesta de los adultos y educadores debe ser de escucha activa. En lugar de la burla, la comprensión de este fenómeno permite mantener canales de comunicación abiertos con los jóvenes, validando su necesidad de autoexpresión mientras se les acompaña en su desarrollo.

La Theriantropía no está clasificada como una enfermedad mental. Los expertos sugieren que, mientras no interfiera negativamente en las responsabilidades diarias o la salud del individuo, debe ser tratada como cualquier otra forma de identidad subcultural.