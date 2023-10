¡De película!: Competidor cae a unos metros de la meta y queda en segundo

En el triatlón Challenge de Vieux Boucau que fue celebrado en Francia, ocurrió un momento de película, pues después de 21 agotadores kilómetros, el competidor que llevaba el liderato, cayó al suelo a unos cuantos metros de la meta y este fue superado.

La competencia, que formaba parte del Challenge Family, una empresa dedicada a la organización de triatlones, era competida or 50 hombres, pero fue el alemán, Mika Noodt, quien destacó en los últimos 21 kilómetros de la competencia.

Ya estando en la recta final, este se veía feliz por terminar la competencia y disminuyó la velocidad, pero detrás de él estaba el francés Mathis Margirier, quien aprovechó y aceleró por última vez, cuando el alemán se dio cuenta de esto, el también aceleró, pero sus piernas ya no pudieron y cayó a unos metros del final.

Nadas, pedaleas y corres durante 112,9 kilómetros y cuando te quedan 2 metros para llegar a meta te adelanta el segundo. Y el pobre se cae. De los segundos puestos más duros que he visto. Acaba de suceder en el Challenge Vieux Boucau, en Francia. #triathlon #ironman pic.twitter.com/Ghm7LGGNVZ — Fernando H. Valls ? (@FernandoHValls) October 21, 2023

"Es una locura, lo di todo pero perdí el control de mis piernas. Nunca había experimentado esto. Él era demasiado rápido, pero así son las carreras. ¡Di todo lo que tenía!", comentó Mika Noodt según declaraciones difundidas por The Sun.

"Hoy ha sido muy difícil. No me sentía bien encima de la bici, a la mitad ya estaba esperando el final. La primera vuelta de la carrera fue muy dura, no tenía energía. Pero cuando vi a Mika reducir la velocidad en los últimos 10 metros y estando segundo, pude acelerar y él no, ¡así que terminé primero!", apuntó el vencedor.