Deja a su marido por un novio virtual; era un engaño

Desde que se estrenó el documental de Netflix, "El estafador de Tinder" decenas de historias de estafas amorosas, a través de aplicaciones y redes sociales, han cobrado relevancia en diferentes partes del mundo. El relato de Sharon Bulmer es uno de ellos, esta mujer sufrió una estafa, se endeudó y dejó a su marido, por un novio virtual que no existía.

Dejó a su marido por un novio virtual y terminó en una estafa

La mujer se endeudó por más de 1 millones 20 mil pesos, luego de sufrir una estafa a través de las redes sociales. Su novio virtual usó una de las técnicas infalibles para este tipo de delitos: ganarse la confianza, mostrarse vulnerable y en peligro y pedir dinero prestado.

La historia comienza en mayo de 2020, donde esta mujer oriunda de Manchester conoció a un tal Murphy Townsend, a través de Facebook. El perfil mostraba la imagen de un hombre de unos cincuenta y tantos años, bien parecido.

Murphy le contó a la mujer que era un soldado de Washington, Estados Unidos, de 57 años, quien tenía una hija de 17 años y que actualmente se encontraba en el Equipo de Combate de la Brigada de Infantería 37 en la Base 29 en Raqqa, Siria.

"Dijo que estaba solo, que estaba sirviendo en Siria, que su esposa había fallecido y que quería hablar con alguien", explicó la mujer.

Ella creyó en su historia, y comenzaron a hablar más seguido, hasta que el hombre se convirtió en su novio virtual. Llegado un punto, él comenzó a manifestar problemas de salud. Mientras tanto, el vínculo con su novio virtual la llevó a tomar una decisión trascendental.

La mujer dejó a su esposo con el que llevaba 29 años de relación y tenía dos hijos, hipnotizada por la figura de su nuevo novio virtual. Sin embargo, nada era lo que parecía, y en realidad estaba siendo víctima de una estafa virtual, cosa que descubriría tiempo después.

El novio virtual usaba fotos de un ministro de Letonia

Las sospechas comenzaron cuando los vuelos y hospitalizaciones del supuesto Murphy Townsend comenzaron a repetirse. Enamorada, la mujer se endeudó para ayudarlo, y le envió un monto cercano a las 80 mil libras esterlinas de Inglaterra, equivalente a unos 2 millones 200 mil pesos.

Cuando comenzó a sospechar de su novio virtual , quien era reacio a responder sus preguntas de índole personal, la mujer se puso en contacto con autoridades estadunidenses, quienes le revelaron que no tenían en los registros a un soldado con ese nombre en ese grupo militar.

Luego la mujer descubrió que las fotos de Facebook de quien ella creía que se trataba de un soldado, eran en realidad fotografías de Artis Pabriks, ministro de Defensa de Letonia, de 55 años, figura que ya ha sido usada para otros perfiles falsos.

"Me pidió que lo ayudara y lo hice, pero con el tiempo me endeudó mucho y porque me enamoré de esta persona. Solo quería ayudarlo mucho. Sé que he sido una tonta, pero estas son las cosas que hacemos por amor", terminó su relato la mujer, quien fue víctima de una estafa de su novio virtual, y que además aún debe pagar unas 37 mil libras esterlinas (poco más de un millón 22 mil pesos). Con información de ADN 40.