Demandan a Roblox por explotación sexual de niña

San Francisco.- Las plataformas Roblox Corp. (RBLX) y Discord Inc., fueron demandadas tras la acusación de que una menor de 11 años de edad, fue explotada por un depredador sexual mientras estaba jugando en línea, según la demanda interpuesta en contra de las plataformas.

De acuerdo con la demanda, interpuesta el pasado miércoles en el tribunal estatal de San Francisco, la niña habló con hombres adultos mediante los servicios de mensajería directa de las plataformas, las cuales, tenían el deber de proteger a la menor.

Los abogados del Social Media Victims Law Center, con sede en Seattle, dieron a conocer a través de un comunicado diversos casos de adicción a las redes sociales, los cuales, indican que la demanda culpa también a Snap Inc. (SNAP) y a Meta Platforms Inc. (META) tras los problemas de salud mental e intentos de suicidio que tuvo la niña.

"Estos hombres la explotaron sexual y económicamente", dijo el grupo.

"También la introdujeron en las plataformas de medios sociales Instagram y Snapchat, a las que se volvió adicta".

Sin embargo, Meta se rehusó a emitir comentarios sobre la demanda. Mientras que, Roblox, Discord y Snap no contestaron a las solicitudes de comentarios.

Cabe de señalar que Meta y Snapchat han mencionado anteriormente que trabajaban para proteger a sus usuarios menores de edad. También han ofrecido recursos sobre temas de salud mental.

Más de 80 demandas han sido interpuestas en lo que va de este 2022 contra Meta, Snap, Tik Tok y Google de Alphabet Inc., todas ellas interpuestas por adolescentes, quienes denuncian que han sufrido ansiedad, depresión y trastornos alimentarios, debido a que se envician en las redes sociales.

La aplicación de chat Discord, tiene 150 millones de usuarios activos, y era conocida como un aplicación de juegos en línea con espacio salvaje. Ante esto, la empresa "reforzó sus esfuerzos de moderación".

Se registraron al menos 12 denuncias relacionadas con material de abuso sexual infantil, o de captación de menores que han citado a Discord, de acuerdo con la búsqueda de Bloomberg en los registros del Departamento de Justicia.

Roblox es una plataforma de juegos que cuenta con más de 203 millones de usuarios activos mensuales, muchos de ellos menores de edad. Algunos de los jugadores han sido expuestos ya que en dicha plataforma, pueden tener conversaciones con extraños en otras plataformas como Discord o Skype.

Supuestamente, Roblox tiene implementados esfuerzos de moderación como; escaneo del chat de texto en busca de palabras e imágenes inapropiadas compartidas en el juego.

La niña afectada, fue identificada sólo con las iniciales S.U., y su familia responsabiliza económicamente a dichas plataformas por los daños que le han generado a la menor. Además, solicitan una orden judicial que ordene que las compañías hagan sus servicios más seguros.

S.U., mencionó que luego de recibir un iPad como regalo de Navidad a los 10 años, un hombre se hizo su "amigo" en Roblox y la incitó a ingerir bebidas alcohólicas y tomar medicamentos recetados.

Luego de haber sido influenciada por los hombres que conoció en Roblox y Discord, la menor de creó un perfil de Instagram y una cuenta de Snapchat, las cuales le ocultó a su mamá, de acuerdo con la denuncia.

En ese entonces, S.U., no contaba con las condiciones de las plataformas para crearse una cuenta, pues no tenía ni los 13 años de edad. La niña se envició con las plataformas hasta el punto de conectarse a escondidas en medio de la noche.

S.U, relató que en el año 2022, fue víctima en la plataforma Roblox de un hombre un joven de 22 años de Missouri llamado Matthew, quien la convenció de enviar imágenes de carácter sexual, explícitas, que supuestamente el hombre vendía en línea.

Para no ser descubierta y regañada por su madre, S.U., utilizaba la función "My Eyes Only" de Snapchat para ocultar lo que sucedía, debido a que la madre de la menor, vigilaba a menudo el uso de las redes sociales de su hija. Sin embargo, no conocía My Eyes Only, señala la denuncia la denuncia.

Según la denuncia, en julio de 2020, la niña intentó quitarse la vida y también en agosto de 2020, ante esto, sus padres quedaron endeudados con gastos relacionados a sus crisis de salud mental con más de 10 mil dólares en 2021.