Denuncian primer caso de acoso en Horizon Worlds el Metaverso de Zuckerberg

CIUDAD DE MÉXICO. – El 26 de noviembre, una usuaria hizo la primera denuncia por acoso sexual en Horizon Worlds, el mundo virtual de Meta en fase beta que está disponible en Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con la denunciante, su avatar fue tocado de manera indebida y no consensuada por otro usuario, señaló El Mundo de España.

No solo me manosearon a noche, sino que hubo otras personas que apoyaron este comportamiento que me hizo sentir aislada en la plaza.

El acoso no es una broma", se quejó la usuaria Sharma.El acoso sexual no es una broma en internet, pero estar en la realidad virtual agrega otra capa que hace que el evento sea más intenso. No solo me manosearon anoche, sino que hubo otras personas que apoyaron este comportamiento que me hizo sentir aislada en la plaza", señaló un beta tester en un grupo oficial de Horizon Worlds en Meta (Facebook).

Al respecto, el Metaverso creado por Mark Zuckerberg, no ha ofrecido ninguna solución, pero, en entrevista con la publicación The Verge, el responsable de Horizon Worlds en Meta, Vivek Sharma, calificó el suceso como "realmente desafortunado" y recordó a los usuarios que tienen una herramienta llamada "espacio seguro" para impedir a otros acercarme demasiado, la cual no usó la quejosa.

Pueden crear el escenario y moldearlo a su antojo, interactuar hasta 20 personas, de manera simultánea, para crear el mundo que quieran, ya sea un campo de juegos o simplemente decorarlo a su gusto mientras platican entre ellos, de manera gratuita, aunque para acceder a este metaverso se requiere un casco de realidad virtual de Oculus, propiedad de Meta.

Para apoyar a los creadores, anunciaron un fondo de 10 millones de dólares en octubre pasado y lanzaron su primer concurso con premios en efectivo y anunciarán a los ganadores a finales de diciembre.

También presentaron una nueva etiqueta láser 3v3 basada en equipos dentro de Horizon Worlds llamada Arena Clash, junto con nuevas mecánicas y plantillas para que los creadores puedan crear sus propios juegos, modificar los scripts de trabajo y compartieron la conducta en política de realidad virtual.

demás, dijo, ha incluido un botón para reportar comportamientos indebidos que, al tocarlo, envía un pequeño clip de vídeo desde la perspectiva de los implicados a un supervisor de la compañía, quien evaluará si se ha incumplido alguna de las normas de la plataforma y este tipo de abusos, añadió, está expresamente prohibido.

Este incidente amenaza con amagar el despegue del metaverso creado por Mark Zuckerberg, para quien el futuro de las interacciones sociales transcurrirá en mundos completamente virtuales.

¿Qué es Horizon Worlds?Es una sala de chat donde los participantes tienen un aspecto como de caricatura y pueden darle a su avatar la apariencia física que deseen, pero siempre se mostrarán como un torso flotante, sin piernas.

"A partir de hoy, Horizon World está disponible de forma gratuita para todos los mayores de 18 años, en Estados Unidos y Canadá. ¡Trae tu imaginación y comienza a construir nuevos mundos increíbles en Horizon Worlds!", publicó el 9 de diciembre pasado.