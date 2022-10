Descuidan a bebé y casi cae del piso 21 (VIDEO)

Un cámara de video capta a un pequeño de unos 3 años caminando por un barandal, corriendo el grave peligro de caer del piso 21, lo cual sin duda le hubiera costado la vida al pequeño, quien presuntamente estaba bajo el resguardo de una guardería cla

#Chile Bebé camina por el balcón de un piso 21 en una guardería clandestina: "Fue un descuido"



Antecedentes preliminares apuntan a que el departamento operaría como guardería clandestina: https://t.co/0v3iEulwqM pic.twitter.com/QxfhfyPMjJ — Diario Agenda Salta (@AgendaSalta) October 6, 2022

En el video que circula en Twitter, tiene una duración de unos 35 segundos, se aprecia al infante caminar por el barandal de un departamento, sin ninguna protección, momento que fue captado por un niño que vio la peligrosa escena, que bien pudiera haber terminado en tragedia, ya que el pequeño se encontraba en el piso 21.

En la grabación se escucha primero a una madre de familia diciéndole a su hijo que se encontraba en el edificio cercano que grabara el video del peligroso momento, sin embargo, al percatarse de peligro que corre el niño, opta por gritarle que regrese a su casa.

"He, he", le grita la mamá, mientras que el jovencito que graba el video, señala que la niñera no se ha dado cuenta del peligro que corre el bebé, por lo que la mujer opta por gritarle de nuevo, "he, he, niño, para dentro papi. Pásate para dentro, pásate".

En ese justo momento, se aprecia que la persona que se cree es la niñera, saca la mano y agarra al niño para meterlo en el interior del departamento.

De acuerdo a diversos medios de difusión, este terrible acontecimiento sucedió en la comuna de la Estación Central al sudeste de Santiago de Chile en un departamento que actualmente es utilizado como guardería clandestina.

Según las personas que trabajan en este lugar, el bebé de tres años se le escapó a la cuidadora y es por eso que el pequeño se trepó a la ventana, poniendo en riesgo su vida al verse en peligro de caer desde el piso 21.

En el video que se volvió viral en redes sociales ya se observa al bebé afuera de la ventana en el borde casi a punto de caer al vació.

Tras volverse viral este clip, las autoridades chilenas ya informaron que tomarán medidas en el asunto sobre guardería clandestina que opera sin ningún permiso y que por supuesto habrá consecuencias graves, pues un bebé estuvo a punto de morir.