Hombre en Florida tenía 150 larvas alojadas en su nariz y no lo sabía

Un hombre en Florida se llevó una sorpresa desagradable cuando un médico le informó que en su raíz había más de 100 larvas, los cuales le estaban causando problemas de salud.

El Dr. David Carlson le dijo al medio The New York Post que los animales se alimentaban en el interior de la nariz y la cavidad sinusal y arrojaban tejido y excrementos.

"En cuanto al tamaño, hay variaciones, pero los más grandes eran tan grandes como la punta de mi meñique. Había ciertas larvas dentro de la nariz que corrían buscando lugares para alimentarse y otras que se habían enterrado en el tejido", dijo Carlson.

El médico contó que no fue fácil quitar todos los insectos, por lo que tuvieron que utilizar diferentes instrumentos.

"Estaban justo contra la base de su cráneo, justo debajo del cerebro, si lo hubieran atravesado, podrían haberlo matado", explicó Carlson.

Luego de quitar todos los animales, fueron enviados a un epidemiólogo para su identificación.

¿Cómo llegaron ahí las larvas?

El hombre afectado refirió que la invasión de las larvas habría ocurrido por la forma en que manipula los peces muertos.

"Sé que tengo que cambiar mi estilo de vida en lo que respecta al manejo del pescado. Antes me enjuagaba las manos en el río, ahora usaré limpiador para hacer un mejor trabajo y no tocarme la nariz ni la mano”, dijo a First Coast News.